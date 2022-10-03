Все упирається в транзит російського газу

Якщо не враховувати воєнний фактор, який прогнозувати неможливо, то можна стверджувати, що Україна готова до опалювального сезону. Наразі маємо близько 14 мільярдів кубометрів газу в газових сховищах. Цього в принципі може бути достатньо.

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Навіть 12 мільярдів кубометрів могло б вистачити, стверджує експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Але проблема в тому, що в разі припинення транзиту російського газу Україні доведеться реверсом качати газ зі сховищ на заході країни на південь, схід і в центр. І за такого сценарію 14 – 15 мільярдів кубометрів не вистачить для повноцінного проходження опалювального сезону. Тому, до речі, уряд раніше озвучував необхідність закачки 19 мільярдів кубометрів газу. Але наразі це вже нереальна цифра. Тому все упирається в транзит російського газу.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій З наявних 14 мільярдів кубометрів газу ми можемо активно використовувати лише близько 6 – 8 мільярдів, тобто половину об’єму газу. Інша половина має залишатися в газотранспортній системі, щоб створювати тиск, необхідний для транспортування блакитного палива

В цілому ж за зиму теплокомуненерго і населення споживають близько 11 мільярдів кубометрів газу. Отже, запасів газу, який реально можна використати, маємо недостатньо. Потрібно готуватися до тотальної економії газу і холоду в оселях.

Що стосується запасів вугілля – наразі маємо понад 2 мільйони тонн. Цього достатньо для проходження опалювального сезону, зокрема через скорочення споживання теплоелектростанціями. Так, опинились на тимчасово непідконтрольній Україні території Запорізька, Луганська, Вуглегірська ТЕС.

Проте оцінки достатності запасів вугілля також досить умовні.

Основа ж енергосистеми України – це атомні електростанції. Якщо вийдуть з ладу один – два енергоблоки АЕС, нехай навіть на короткий термін, то Україна не матиме чим замістити дефіцит атомної генерації. Традиційно такий дефіцит заміщали теплові електростанції. Але в нинішніх умовах потужностей ТЕС може не вистачити. І це проблема.

Треба бути готовим до віялових відключень електроенергії,

– попереджає співрозмовник 24 каналу.

Для населення це не є великою проблемою. Але ж треба пам’ятати про критичну інфраструктуру, лікарні, пологові будинки тощо. Електрогенераторів на всіх не вистачить. І це треба розуміти.

Військові ризики

Об’єктивно неможливо підготуватися до всіх військових ризиків. Наразі Україна не має абсолютно достатніх резервів теплових і електричних потужностей.

Варто зазначити, що випадків свідомої руйнації окупантом критичної енергетичної інфраструктури в Україні не так багато. Серед таких прикладів – удари по Харківській ТЕЦ-5, підстанціях Зміївської ТЕС. Але в більшості випадків енергетичні об’єкти страждають виключно через близькість військових дій. Серед таких прикладів – Охтирська, Сумська, Чернігівська, Кременчуцька ТЕЦ.

Саме держава має подумати про людей на випадок руйнування ворогом критичної енергетичної інфраструктури. Стверджувати, що кожен має думати сам про себе – це не зовсім правильно. У багатьох людей немає ані фізичної, ані матеріальної можливості забезпечити собі навіть мінімально комфортні умови на випадок тривалих перебоїв з енергопостачанням,

– упевнений Юрій Корольчук.

Росії не вдасться позбавити нас енергії

Росія руйнує енергетичну інфраструктуру України фактично з перших днів війни, починаючи з масованих обстрілів нафтобаз і нафтопереробних заводів у березні. Зрештою, одна з цілей захоплення Запорізької атомної станції – обмеження енергопостачання українців. Спроби ворога знищувати енергетичну інфраструктуру України продовжуватимуться.

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Наразі місцеві громади і міста по всій країні готуються до можливої кризи. Закуповується резервне пальне, генератори тощо. На рівні громад працюють багато донорів.

Уряд своєю чергою активно співпрацює з енергетичним співтовариством задля створення резервів на випадок проблем з інфраструктурою. Підготовка іде, всі розуміють ризики, ніхто їх не ігнорує, стверджує президентка DiXi Grouр Олена Павленко.

Олена Павленко Президентка DiXi Grouр Мені здається, Україна має всі шанси відбитися від потенційних атак окупантів на енергетичну інфраструктуру. Росії не вдасться повністю позбавити нас електроенергії. У нас є всі шанси пройти зиму.

Вісім місяців повномасштабної війни чітко показали, що українці незламні. І цей опалювальний сезон, яким би непередбачуваним він не був, ми також переживемо.