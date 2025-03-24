Припинення безмитної торгівлі з ЄС може серйозно вдарити по економіці України

Київ застерігає, що припинення вільної торгівлі з ЄС може завдати руйнівних наслідків для економіки. Особливо це загостриться в умовах невизначеності з військовою допомогою США.

Україна застерігає ЄС

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що відмова від продовження торгівельних пільг стане "небезпечним сигналом", адже ЄС залишається основним економічним партнером України, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Пільги, які дозволяють українському експорту безперешкодно надходити на ринок Євросоюзу, діятимуть до 5 червня 2025 року.

Водночас деякі країни, зокрема Польща, Франція та Угорщина, виступають проти їх продовження, посилаючись на загрозу для місцевих аграріїв. Раніше Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія вже запровадили власні обмеження на імпорт українського зерна.

Чи буде нова торгівельна угода

Україна наголошує, що більша частина її експорту до сусідніх держав проходить транзитом і не впливає напряму на місцеві ринки.

Міністр аграрної політики Віталій Коваль закликав Польщу, яка головує в ЄС, сприяти досягненню компромісу, зазначивши, що Україна має чітко розуміти, за якими правилами зможе торгувати з Євросоюзом надалі.

Перемовини щодо нової торгівельної угоди просуваються повільно, а часу на ухвалення рішення дедалі менше. У Брюсселі визнають, що найреалістичнішим варіантом наразі є тимчасове продовження чинних правил.

Зауважте! Українські посадовці попереджають: будь-яке зволікання з рішенням погіршить ситуацію в економіці, яка вже перебуває під тиском через затримки із західною підтримкою. Як наголосив міністр фінансів Сергій Марченко, без допомоги США наслідки були б критичними.