Китай попереджає про зростаючу нестабільність

Зокрема Пекін хоче залучити іноземні інвестиції під час загострення геополітичної напруженості, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У сьогоднішньому все більш фрагментованому світі зі зростаючою нестабільністю і невизначеністю країнам необхідно відкривати свої ринки і підприємства... щоб протистояти ризикам і викликам,

– заявив Лі.

Іноземні керівники компаній стали учасниками на Китайському форумі розвитку в неділю і понеділок, серед яких:

Тіма Кука з Apple;

Крістіано Амона з Qualcomm;

Паскаля Соріо з AstraZeneca;

Аміна Насера з Saudi Aramco.

Деякі з них навіть зустрінуться з президентом Сі Цзіньпіном в п'ятницю.

Так Китай прагне залучити інвестиції інших країн у період геополітичної напруженості. Таким чином політики намагаються збільшити внутрішнє споживання, аби компенсувати новий зустрічний вітер тарифів США.

Зауважте! Лі сказав, що Китай хоче зосередитися на поєднанні інтенсифікації політики зі стимулюванням ринкових сил, але більш точної інформації не надав.