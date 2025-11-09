Один нюанс може коштувати виплат: через що ВПО масово втрачають допомогу

Багато українців сьогодні отримують державну підтримку у вигляді соціальних виплат як внутрішньо переміщені особи. Водночас варто пам’ятати, що іноді така допомога може бути призупинена або взагалі припинена через різні причини.

Коли виплати для ВПО скасовують?

Втратити державну допомогу можуть ті ВПО, які не відповідають ключовим критеріям або порушують правила її отримання, пише 24 Канал з посиланням на постанову №332.

Зокрема, виплати призупиняють, якщо:

родина більше не відповідає встановленим умовам;

середньомісячний дохід на одну особу перевищує 9 440 гривень;

родина повертається на стару адресу або виїжджає за межі країни понад 30 днів підряд або 60 днів сумарно за пів року.

Цікаво! Розмір допомоги нині складає 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю й 2 000 гривень для всіх інших категорій.

Чи можуть скасувати виплати пенсіонеру-ВПО?

Як зауважили у Пенсійному фонді, деякі пенсіонери ВПО на тимчасово окупованих територіях або за кордоном можуть втратити пенсії, якщо не пройдуть фізичну ідентифікацію до 31 грудня поточного року.

Також жителі ТОТ повинні щонайменше раз на пів року здійснити фінансову операцію зі свого рахунку, якщо не проходили ідентифікацію. При цьому, виплати нараховуються лише за умови, що пенсіонер не отримує пенсію від Росії.

Що ще варто знати про виплат переселенцям?