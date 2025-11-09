Один нюанс может стоить выплат: из-за чего ВПЛ массово теряют денежную помощь

Многие украинцы сегодня получают государственную поддержку в виде социальных выплат как внутренне перемещенные лица. В то же время стоит помнить, что иногда такая помощь может быть приостановлена или вообще прекращена по разным причинам.

Когда выплаты для ВПЛ отменяют?

Потерять государственную помощь могут те ВПЛ, которые не соответствуют ключевым критериям или нарушают правила ее получения, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление №332.

В частности, выплаты приостанавливают, если:

семья больше не соответствует установленным условиям;

среднемесячный доход на одного человека превышает 9 440 гривен;

семья возвращается на старый адрес или выезжает за пределы страны более 30 дней подряд или 60 дней суммарно за полгода.

Интересно! Размер помощи сейчас составляет 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 000 гривен для всех остальных категорий.

Могут ли отменить выплаты пенсионеру-ВПЛ?

Как отметили в Пенсионном фонде, некоторые пенсионеры ВПЛ на временно оккупированных территориях или за рубежом могут потерять пенсии, если не пройдут физическую идентификацию до 31 декабря текущего года.

Также жители ВОТ должны минимум раз в полгода осуществить финансовую операцию со своего счета, если не проходили идентификацию. При этом, выплаты начисляются только при условии, что пенсионер не получает пенсию от России.

Что еще стоит знать о выплатах переселенцам?