Приват24 не працюватиме: коли та яка причина

У пресслужбі ПриватБанку повідомили, що в ніч на 11 лютого їхні сервіси не працюватимуть. Розказуємо, що сталося.

Одразу скажемо, що хвилюватися не варто. Зупинка Приват24 у ніч на 11 лютого не пов'язана зі зламом чи перевантаженням сервісів. Під час збою в роботі "Київстару" в грудні 2023 робота ПриватБанку була трохи ускладнена, але зараз це не той випадок.

Дивіться також Чи автоматично продовжується термін дії карток під час воєнного стану: пояснює "Приватбанк"

Приват24 не працюватиме 11 лютого: в банку назвали причину

В ніч на 11 лютого ПриватБанк проводить регламентні роботи у Приват24. Сервіси будуть на паузі до 5 ранку,

– написали там.

Роботи проводять, щоб цифрові сервіси працювали безпечно та якісно. У компанії зазначили: вибрали нічний час, бо тоді більшість клієнтів не проводить операцій.

"Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", – попередили там.

Інші новини банків

НБУ може запровадити нові обмеження для низки операцій з грошима. Вони стосуються карткових переказів і переказу готівки через термінали самообслуговування.

А в Ощадбанку пояснили, чи будуть блокувати картки ухилянтам. Раніше в мережі з'явилися фото телефонів із нібито повідомленням від банку про блокування рахунків.

Під час проведення робіт 11 лютого з 1:00 до 5:00 ранку додаток та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні. Зверніть на це увагу і скоригуйте плани.