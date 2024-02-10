Одразу скажемо, що хвилюватися не варто. Зупинка Приват24 у ніч на 11 лютого не пов'язана зі зламом чи перевантаженням сервісів. Під час збою в роботі "Київстару" в грудні 2023 робота ПриватБанку була трохи ускладнена, але зараз це не той випадок.
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Приват24 не працюватиме 11 лютого: в банку назвали причину
В ніч на 11 лютого ПриватБанк проводить регламентні роботи у Приват24. Сервіси будуть на паузі до 5 ранку,
– написали там.
Роботи проводять, щоб цифрові сервіси працювали безпечно та якісно. У компанії зазначили: вибрали нічний час, бо тоді більшість клієнтів не проводить операцій.
"Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", – попередили там.
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