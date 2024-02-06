Що з терміном дії карток
Термін дії всіх банківських карток "ПриватБанку" автоматично продовжуватиметься до завершення воєнного стану в Україні. Про це в ефірі телемарафону заявив прессекретар "ПриватБанку" Олег Серга, передає 24 Канал.
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Якщо у вас є зарплатна, пенсійна чи будь-яка інша картка "ПриватБанку" і ви нею користуєтеся, щоб оплатити покупки в магазинах і зняти готівку в банкоматах України – то перевипускати фізично цю картку вам немає жодної необхідності.
Від початку війни ми продовжили термін дії всіх карток, які мають наші клієнти. Це продовження діятиме до завершення воєнного стану в країні,
– повідомив прессекретар.
Як отримати картку "ПриватБанку" закордоном
Олег Серга також пояснив, що українці за кордоном теж можуть створити цифрову банківську картку, у "Приват24".
Так, також це можна зробити за кордоном. Але якщо ви робите покупку в інтернеті, де є важливим термін дії картки і це є однією з важливих умов для використання, або ви користуєтеся карткою за кордоном, то все-таки краще перевипустити карту. Це можна зробити в будь-якому відділенні "ПриватБанку". Це робиться за декілька хвилин,
– сказав Олег Серга.
Якщо ви замовили чи перевипустили нову картку, то її можна фізично отримати через Нову пошту по всій Україні та шести європейських країнах. Банк відправляє ці картки безкоштовно.
Який прибуток "ПриватБанку" у 2023 роціУ 2023 році чистий прибуток "ПриватБанку" склав 37,8 мільярда гривень. Голова правління "ПриватБанку" Герхард Бьош заявив, що прибуток до оподаткування також зріс у два рази до 72,8 мільярда гривень. До слова наприкінці 2023 року у банку було зафіксовано 18,35 мільйона клієнтів фізичних осіб та 875 тисяч бізнес-клієнтів.