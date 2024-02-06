Що з терміном дії карток

Термін дії всіх банківських карток "ПриватБанку" автоматично продовжуватиметься до завершення воєнного стану в Україні. Про це в ефірі телемарафону заявив прессекретар "ПриватБанку" Олег Серга, передає 24 Канал.

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Якщо у вас є зарплатна, пенсійна чи будь-яка інша картка "ПриватБанку" і ви нею користуєтеся, щоб оплатити покупки в магазинах і зняти готівку в банкоматах України – то перевипускати фізично цю картку вам немає жодної необхідності.

Від початку війни ми продовжили термін дії всіх карток, які мають наші клієнти. Це продовження діятиме до завершення воєнного стану в країні,

– повідомив прессекретар.

Як отримати картку "ПриватБанку" закордоном

Олег Серга також пояснив, що українці за кордоном теж можуть створити цифрову банківську картку, у "Приват24".

Так, також це можна зробити за кордоном. Але якщо ви робите покупку в інтернеті, де є важливим термін дії картки і це є однією з важливих умов для використання, або ви користуєтеся карткою за кордоном, то все-таки краще перевипустити карту. Це можна зробити в будь-якому відділенні "ПриватБанку". Це робиться за декілька хвилин,

– сказав Олег Серга.

Якщо ви замовили чи перевипустили нову картку, то її можна фізично отримати через Нову пошту по всій Україні та шести європейських країнах. Банк відправляє ці картки безкоштовно.