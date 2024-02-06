Что со сроком действия карт
Срок действия всех банковских карт "ПриватБанка" автоматически будет продлеваться до завершения военного положения в Украине. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга, передает 24 Канал.
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Если у вас есть зарплатная, пенсионная или любая другая карта "ПриватБанка" и вы ею пользуетесь, чтобы оплатить покупки в магазинах и снять наличные в банкоматах Украины – то перевыпускать физически эту карту вам нет никакой необходимости.
С начала войны мы продлили срок действия всех карт, которые имеют наши клиенты. Это продление будет действовать до завершения военного положения в стране,
– сообщил пресс-секретарь.
Как получить карту "ПриватБанка" за рубежом
Олег Серга также объяснил, что украинцы за рубежом тоже могут создать цифровую банковскую карточку, в "Приват24".
Так, также это можно сделать за рубежом. Но если вы делаете покупку в интернете, где важен срок действия карты и это является одним из важных условий для использования, или вы пользуетесь картой за рубежом, то все-таки лучше перевыпустить карту. Это можно сделать в любом отделении "ПриватБанка". Это делается за несколько минут,
– сказал Олег Серга.
Если вы заказали или перевыпустили новую карту, то ее можно физически получить через Новую почту по всей Украине и шести европейских странах. Банк отправляет эти карты бесплатно.
Какая прибыль "ПриватБанка" в 2023 годуВ 2023 году чистая прибыль "ПриватБанка" составила 37,8 миллиарда гривен. Председатель правления "ПриватБанка" Герхард Бёш заявил, что прибыль до налогообложения также вырос в два раза до 72,8 миллиарда гривен. К слову в конце 2023 года в банке было зафиксировано 18,35 миллиона клиентов физических лиц и 875 тысяч бизнес-клиентов.