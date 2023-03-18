ПриватБанк попереджає про тимчасові проблеми з картками

Вночі на 19 березня у клієнтів ПриватБанку можуть виникнути проблеми у роботі з картками. Це пов'язують із технічними роботами.

Про це повідомляє пресслужба фінансової установи. Попередження розмістили у "Приват24 для бізнесу", інформує 24 Канал.

До речі "Приват" не повернеться колишнім власникам: рішення Верховного суду

Технічні роботи

Труднощі – термінові, оскільки технічні роботи тривають з 00:05 до 03:05. У банку зазначили, що це потрібно для комфорту користувачів. Поки невідомо, які саме проблеми можуть виникнути, але скористатися банківськими картками можна раніше чи на наступний день.

У період з 00:05 до 03:05 19.03.2023 можливі труднощі щодо роботи з картками,

– мовиться у повідомленні.

"Приват" і "Ощад" не зможуть закривати відділення

В Нацбанку планують запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держаних банків під час війни. Пояснили, що робота банківських відділень має особливе значення для економіки держави.

Тому НБУ звернувся до уряду, щоб запровадити мораторій на закриття відділень.