Безкоштовно для усіх українців: Приватбанк продовжив дію однієї послуги

7 травня 2024, 10:35
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Джерело:

Приватбанк

Приватбанк продовжив до кінця 2024 року безкоштовну відправку своїх банківських карток. Їх можна буде отримати як в Україні, так і закордоном.

Відправка карток Приватбанку

Щоб замовити нову картку або перевипустити її, потрібно оформити заявку у Приват24.

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 В Україні можна отримати картку через відділення або поштомат "Нової Пошти". Закордоном її можна отримати через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу.

В яких країнах доступні кур'єри Nova Post:

  • Польщі,
  • Молдові,
  • Литві,
  • Німеччині,
  • Чехії,
  • Румунії,
  • Естонії,
  • Латвії,
  • Італії,
  • Словаччині,
  • Угорщині,
  • Великобританії,
  • Іспанії.
Нагадаємо! На початку повномасштабного вторгнення Приватбанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, у яких закінчується термін дії. 

Кому заморозить виплати "Ощадбанк"

"Ощадбанк" повідомив, що не здійснюватиме оплату для осіб, які не пройшли ідентифікацію. Ці кошти заморозять на певний період часу.

З 30 квітня 2024 року для клієнтів – внутрішньо переміщених осіб, за рахунками яких встановлено обмеження та які з об’єктивних причин не можуть фізично звернутися до відділення Ощадбанку, буде запроваджено процедуру ідентифікації особи власника рахунку шляхом відеодзвінка до контакт-центру Ощадбанку,
– йдеться у повідомленні банку.

Банк пропонує українцям різні шляхи для проходження ідентифікації. Особа може не звертатись у відділення, або скористатись відеодзвінком.

Автор: Тетяна Стельмах