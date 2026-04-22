Чи варто відкладати на приватну пенсію в Україні: ризики та переваги

В Україні діє солідарна пенсійна система, яка є обов'язковою для всіх громадян. Існують також додаткові способи заощаджувати на старість, зокрема так звана приватна пенсія.

Які переваги й недоліки приватної пенсії в Україні?

Добровільні пенсійні накопичення в Україні можливі через недержавні пенсійні фонди, проте наразі вони не користуються широкою популярністю. Про це вз коментарі 24 Каналу розповів пенсійний експерт Сергій Коробкін.

В Україні приватні пенсії регулює закон про недержавне пенсійне забезпечення. Він передбачає, що такі накопичення є добровільними, проте не звільняють від обов'язкового державного страхування.

Недержавні пенсійні фонди інвестують накопичення своїх клієнтів в акції та облігації, завдяки чому заробляють на відсотках. Тож у підсумку можна очікувати збільшення своїх виплат.

Експерт Сергій Коробкін говорить, що ухвалювати рішення щодо приватних накопичень на пенсію потрібно з урахуванням переваг і ризиків. З одного боку, держава створила механізми контролю за приватними пенсійними фондами й дає захист вкладникам. З іншого боку, економічна нестабільність у країні може ускладнювати примноження накопичень.

Сергій Коробкін Експерт з питань пенсійного забезпечення, колишній працівник Пенсійного фонду України Є фонди з міжнародним капіталом, які давно працюють. Є певні гарантії. Загалом в Україні їх близько 60. Кілька закрилося останніми роками, але там передбачений механізм, за яким гроші переходять до інших фондів, тобто вони не втрачаються. Ці накопичення можуть передаватися у спадщину. Вони дають певний відсоток, принаймні так запевняють.

Як зауважує експерт, попри наявність гарантій від держави, ризики для вкладників можуть існувати в будь-якій країні: недержавні фонди та банки можуть "згоріти", а державу – спіткати стихійні лиха або війна.

Сергій Коробкін каже, що в країнах зі стабільною ситуацією відкладати на пенсію через приватні фонди легше. Коли економіка працює, можна сподіватися на примноження пенсійних накопичень. В Україні, де економіка зазнає значних втрат унаслідок війни, інвестувати складніше. Експерт наголошує, що в наявних умовах робити довгострокові прогнози складно.

Важко прогнозувати, бо ми не знаємо, що завтра взагалі з країною буде і з кожним із нас, не те що з пенсіями. Тут не в кожного є можливість щось відкладати. Як радять, не довіряти державі, робити заощадження. Якщо є можливість – у щось вкладати гроші, думати про власну старість заздалегідь. Раніше нас цьому не вчили, ми звикли покладатися на державу,

– зазначає експерт.

Довідково: станом на 22 квітня 2026 року до реєстру недержавних пенсійних фондів включені 54 установи.

Які існують види недержавних пенсійних фондів?

В Україні законодавством передбачені три види недержавних пенсійних фондів:

відкриті, де участь можуть брати будь-які фізичні особи;

професійні;

корпоративні.

Приватні пенсії виплачують після досягнення певного віку впродовж життя. Їхній розмір залежить від суми, яку людина встигла накопичити.

Зауважимо, що приватна пенсія не залежить від стажу чи розміру прожиткового мінімуму, як державна.

Чи планують в Україні впроваджувати обов'язкову накопичувальну систему?