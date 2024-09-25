Що таке приватна пенсія в Україні та як вона забезпечується

Недержавна пенсія — це один із методів заощадження на пенсію, відомий як пенсія з визначеними внесками. Її мета полягає в тому, щоб забезпечити вам фінансову стабільність під час виходу на пенсію.

Що таке приватна пенсія

На відміну від традиційних пенсійних планів, недержавна пенсія базується на індивідуальному договорі між особою та обраним пенсійним провайдером або фондом, розповіли в Недержавному пенсійному фонді "Покрова".

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Ця система дозволяє гнучко накопичувати кошти на пенсію, незалежно від вашого трудового статусу.

Що таке приватна пенсія

Приватна пенсія, або персональна пенсія, відрізняється від державної пенсії та пенсійних планів, які можуть пропонуватися на роботі. На відміну від плану, який встановлює роботодавець, недержавна пенсія створюється людиною особисто, тому можна самостійно обрати пенсійний фонд чи провайдера.

Більшість недержавних пенсій є пенсіями з визначеними внесками, тобто їхня вартість після виходу на пенсію залежить від суми внесків, які особа зробила, та від ефективності ваших інвестицій. Заощадження будуть вкладені в різні активи, такі як акції, облігації, нерухомість і готівка.

Як функціонують недержавні пенсійні фонди

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні реалізується через недержавні пенсійні фонди. Ось основні етапи їхньої роботи: