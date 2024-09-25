Що таке приватна пенсія в Україні та як вона забезпечується
Джерело:Недержавний пенсійний фонд "Покрова"
Недержавна пенсія — це один із методів заощадження на пенсію, відомий як пенсія з визначеними внесками. Її мета полягає в тому, щоб забезпечити вам фінансову стабільність під час виходу на пенсію.
Що таке приватна пенсія
На відміну від традиційних пенсійних планів, недержавна пенсія базується на індивідуальному договорі між особою та обраним пенсійним провайдером або фондом, розповіли в Недержавному пенсійному фонді "Покрова".
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Ця система дозволяє гнучко накопичувати кошти на пенсію, незалежно від вашого трудового статусу.
Що таке приватна пенсія
Приватна пенсія, або персональна пенсія, відрізняється від державної пенсії та пенсійних планів, які можуть пропонуватися на роботі. На відміну від плану, який встановлює роботодавець, недержавна пенсія створюється людиною особисто, тому можна самостійно обрати пенсійний фонд чи провайдера.
Більшість недержавних пенсій є пенсіями з визначеними внесками, тобто їхня вартість після виходу на пенсію залежить від суми внесків, які особа зробила, та від ефективності ваших інвестицій. Заощадження будуть вкладені в різні активи, такі як акції, облігації, нерухомість і готівка.
Як функціонують недержавні пенсійні фонди
Недержавне пенсійне забезпечення в Україні реалізується через недержавні пенсійні фонди. Ось основні етапи їхньої роботи:
Участь: Люди, які хочуть скористатися недержавним пенсійним забезпеченням, можуть відкрити особисті пенсійні рахунки в ліцензованих НПФ.
Внески: Учасники регулярно роблять внески на свої індивідуальні пенсійні рахунки. Зазвичай ці внески становлять певний відсоток від доходу і можуть вираховуватися із зарплати або сплачуватися безпосередньо.
Інвестиції: Накопичені кошти на пенсійних рахунках інвестуються НПФ у різні фінансові інструменти, такі як акції, облігації та інші дозволені активи.
Накопичення активів: З часом внески учасників, разом з доходами від інвестицій, накопичуються і збільшуються на їхніх рахунках.
Вихід на пенсію: Коли учасники досягають пенсійного віку (в Україні це 60 років для чоловіків і 58 років для жінок), вони можуть вибрати кілька варіантів. Вони можуть отримати одноразову виплату зі свого рахунку або перетворити його на довічний ануїтет для отримання регулярних пенсійних виплат.
Пенсійні виплати: Якщо учасники обирають ануїтет, НПФ або страхова компанія здійснюватиме регулярні виплати, ґрунтуючись на накопичених коштах та ставках ануїтету на момент виходу на пенсію.