Что такое частная пенсия

В отличие от традиционных пенсионных планов, негосударственная пенсия базируется на индивидуальном договоре между лицом и выбранным пенсионным провайдером или фондом, рассказали в Негосударственном пенсионном фонде "Покрова".

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Эта система позволяет гибко накапливать средства на пенсию, независимо от вашего трудового статуса.

Что такое частная пенсия

Частная пенсия, или персональная пенсия, отличается от государственной пенсии и пенсионных планов, которые могут предлагаться на работе. В отличие от плана, который устанавливает работодатель, негосударственная пенсия создается человеком лично, поэтому можно самостоятельно выбрать пенсионный фонд или провайдера.

Большинство негосударственных пенсий являются пенсиями с определенными взносами, то есть их стоимость после выхода на пенсию зависит от суммы взносов, которые лицо сделало, и от эффективности ваших инвестиций. Сбережения будут вложены в различные активы, такие как акции, облигации, недвижимость и наличные.

Как функционируют негосударственные пенсионные фонды

Негосударственное пенсионное обеспечение в Украине реализуется через негосударственные пенсионные фонды. Вот основные этапы их работы: