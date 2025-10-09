Великі промислові підприємства Росії змушені звільняти людей або відправляти працівників у відпустки через застій економіки. Проблеми спостерігаються у всіх сферах – від залізниць і автомобілів до металургії, вугільної галузі й навіть виробництва діамантів.

Як страждають працівники?

Щонайменше 6 російських компаній у галузях видобутку й транспорту скоротили робочий тиждень, щоб зменшити свої витрати, але не звільняти офіційно працівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Причиною проблем у промисловості стали сповільнення економіки, падіння внутрішнього попиту та зникнення експортних ринків через санкції.

Через різкий спад будівництва найбільший виробник цементу в Росії – компанія Cemros – перейшла на 4-денний робочий тиждень до кінця 2025 року, щоб зберегти персонал.

Аналогічна ситуація у автомобільній галузі:

Горьківський автозавод (ГАЗ) з 20 тисячами працівників від серпня теж запровадив 4-денний робочий тиждень.

Те саме вчинив виробник вантажівок КамАЗ, що має 30-тисячний штат.

А найбільший автовиробник країни – "Автоваз", який має понад 40 тисяч працівників, перейшов 4-денний графік із 29 вересня.

Тим часом "Російські залізниці", зі штатом до 700 тисяч осіб, змушують працівників центрального офісу брати по 3 додаткові вихідні на місяць, які не оплачують.

Де ситуація найгірша?

Деякі підприємства, де ситуація критична, перейшли від скорочень робочого тижня до звільнень.

Алмазодобувна компанія "Алроса" скоротила свій штат на 10% – постраждали співробітники, які не задіяні безпосередньо у видобутку. Також вона тимчасово зупинила роботу на менш прибуткових родовищах.

Аналогічно вчиняють підприємства у металургії, вугільній, деревообробній і гірничій галузях, скорочуючи виробництво чи персонал. Зокрема, компанія "Свеза" закрила фанерний завод у Тюмені через падіння попиту на меблі, через що понад 300 людей втратили роботу.

Та найбільше страждає вугільна галузь, де працює близько 150 тисяч людей. Близько 30 підприємств у цьому секторі вже перебувають на межі банкрутства. За даними консалтингової компанії NEFT Research, у першій половині 2025 року у вугільній галузі звільнили близько 19 тисяч людей.

Важливо! Офіційна статистика Росії зафіксувала тривожні тенденції у промисловості. За її даними, заборгованість заробітної плати лише у серпні досягла 1,64 мільярда рублів – це втричі більше, ніж торік.

Яка ситуація в економіці Росії?