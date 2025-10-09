Промышленность России на грани краха: работники уже ощущают кризис на себе
- Крупные промышленные предприятия России вынуждены сокращать рабочую неделю или увольнять работников из-за застоя экономики и санкций.
- Проблемы в различных отраслях промышленности включают падение внутреннего спроса, исчезновение экспортных рынков, и тревожные тенденции, такие как рост задолженности зарплат.
Крупные промышленные предприятия России вынуждены увольнять людей или отправлять работников в отпуска из-за застоя экономики. Проблемы наблюдаются во всех сферах – от железных дорог и автомобилей до металлургии, угольной отрасли и даже производства бриллиантов.
Как страдают работники?
По меньшей мере 6 российских компаний в отраслях добычи и транспорта сократили рабочую неделю, чтобы уменьшить свои расходы, но не увольнять официально работников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Тогда в России начнется хаос: какого момента ждут в Кремле, чтобы расправиться с Путиным
Причиной проблем в промышленности стали замедление экономики, падение внутреннего спроса и исчезновение экспортных рынков из-за санкций.
Из-за резкого спада строительства крупнейший производитель цемента в России – компания Cemros – перешла на 4-дневную рабочую неделю до конца 2025 года, чтобы сохранить персонал.
Аналогичная ситуация в автомобильной отрасли:
- Горьковский автозавод (ГАЗ) с 20 тысячами работников с августа тоже ввел 4-дневную рабочую неделю.
- То же самое сделал производитель грузовиков КамАЗ, имеющий 30-тысячный штат.
- А крупнейший автопроизводитель страны – "Автоваз", который имеет более 40 тысяч работников, перешел на 4-дневный график с 29 сентября.
Между тем "Российские железные дороги", со штатом до 700 тысяч человек, заставляют работников центрального офиса брать по 3 дополнительных выходных в месяц, которые не оплачивают.
Где ситуация хуже всего?
Некоторые предприятия, где ситуация критическая, перешли от сокращений рабочей недели к увольнениям.
- Алмазодобывающая компания "Алроса" сократила свой штат на 10% – пострадали сотрудники, которые не задействованы непосредственно в добыче. Также она временно остановила работу на менее прибыльных месторождениях.
- Аналогично поступают предприятия в металлургии, угольной, деревообрабатывающей и горной отраслях, сокращая производство или персонал. В частности, компания "Свеза" закрыла фанерный завод в Тюмени из-за падения спроса на мебель, из-за чего более 300 человек потеряли работу.
Но больше всего страдает угольная отрасль, где работает около 150 тысяч человек. Около 30 предприятий в этом секторе уже находятся на грани банкротства. По данным консалтинговой компании NEFT Research, в первой половине 2025 года в угольной отрасли уволили около 19 тысяч человек.
Важно! Официальная статистика России зафиксировала тревожные тенденции в промышленности. По ее данным, задолженность заработной платы только в августе достигла 1,64 миллиарда рублей – это втрое больше, чем в прошлом году.
Какова ситуация в экономике России?
Только за шесть месяцев 2025 года темпы экономического роста России замедлились в 11 раз. Кризис охватил почти все сектора промышленности. Отрасли, которые в прошлом году приносили прибыль, теперь демонстрируют значительное падение: производство мебели сократилось на 12%, одежды – на 7%, электрооборудования – на 6,5%, а металлургия потеряла более 10% объемов.
Прогноз Всемирного банка свидетельствует, что рост ВВП России до 2028 года не будет превышать 1% в год, что фактически можно рассматривать как рецессию, особенно на фоне устойчиво высокой инфляции.
Несмотря на очевидную стагнацию, президент Владимир Путин отрицает проблемы экономики, перекладывая ответственность на Центробанк и его высокие процентные ставки, которые влияют на рост цен и уровень инфляции.