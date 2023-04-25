Проблеми з перерахунком пенсії: про що обов'язково треба знати українцям
25 квітня 2023, 11:02Читать новость на русском
Перерахунок пенсій може відбуватись із затримками, або не відбутись взагалі через помилки, або ж неточності у реєстрі застрахованих осіб. Змінити неточності можна онлайн.
Щоб не було проблем з перерахунком пенсії
Перевірити власні дані та за необхідності виправити неточності можна онлайн через веб-портал ПФУ.
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Як змінити дані
- Авторизуватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- Вибрати розділ "Комунікації з ПФУ".
- Заповнити "Анкету для зміни даних у реєстрі застрахованих осіб".
- Завантажити скановані документи, що підтверджують зміни або уточнення даних (паспорт, ІПН тощо).
Перерахунок пенсій в Україні
У березні пенсіонерам проіндексували виплати, однак це не стосувалось працюючого населення. Цій категорії перерахували пенсії у квітні, але отримають виплати по-новому вони лише у червні через затримки. Проте у ПФУ запевнили, що працюючі пенсіонери отримають виплати одразу за декілька місяців.
Квітневий перерахунок пенсійних виплат стосувався:
- працюючих пенсіонерів, які мають не менше 35 років стажу та виплату щонайменше 7 000 гривень;
- працюючі пенсіонери станом на 1 березня отримали право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу;
- тих, у кого з моменту призначення пенсії або попереднього перерахунку минуло два роки.