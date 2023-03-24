Удар у спину від Казахстану: як Росія втратить можливість обходити санкції

Казахстан не дотримується західних санкцій щодо Росії. Відповідно країна-агресорка користається цим та обходить таким чином обмеження. Втім найближчим часом російські схеми перестануть працювати.

Російські "лазівки" тепер не діятимуть

Казахстан з квітня місяця запровадить онлайн-систему для відстежування товарів, що вивозиться та ввозиться з країни. Таким чином, Росія не зможе уникнути показання за те, що обходить санкції.

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що Казахстан не застосовує жодних санкцій і обмежень у торгівлі з Росією, відповідно країна-агресорка користається такою можливістю та обходить усі західні санкції.

Зараз є дані, що допустимо кількість смартфонів, які закуповував Казахстан, раптом у якийсь дивний спосіб збільшилася в 10 разів, ніж за рік до цього. Зрозуміло, що усе це проходить через якісь схеми у Росії,

– розповів 24 Каналу 24 бізнесмен, громадський діяч, медіаменеджер з Казахстану Арман Шураєв.

Крім того, обидві країни є членами Євразійського економічного союзу. Це означає, що митні перевірки товарів майже не проводяться.

Експорт із Казахстану: скільки ввозить Росія

Лише 2022 року експорт із Казахстану до Росії збільшився на 25% проти 2021 року. До слова, за даними Bloomberg, деякі товари під санкціями, зокрема сучасні напівпровідники, перенаправляються до Росії через треті країни.

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