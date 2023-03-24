Удар у спину від Казахстану: як Росія втратить можливість обходити санкції
Джерело:Eurasianet
Казахстан не дотримується західних санкцій щодо Росії. Відповідно країна-агресорка користається цим та обходить таким чином обмеження. Втім найближчим часом російські схеми перестануть працювати.
Російські "лазівки" тепер не діятимуть
Казахстан з квітня місяця запровадить онлайн-систему для відстежування товарів, що вивозиться та ввозиться з країни. Таким чином, Росія не зможе уникнути показання за те, що обходить санкції.
Читайте також Україна заробила на продажі арештованого аміаку, який належав росіянамНагадуємо, що Казахстан не застосовує жодних санкцій і обмежень у торгівлі з Росією, відповідно країна-агресорка користається такою можливістю та обходить усі західні санкції.
Зараз є дані, що допустимо кількість смартфонів, які закуповував Казахстан, раптом у якийсь дивний спосіб збільшилася в 10 разів, ніж за рік до цього. Зрозуміло, що усе це проходить через якісь схеми у Росії,
– розповів 24 Каналу 24 бізнесмен, громадський діяч, медіаменеджер з Казахстану Арман Шураєв.
Крім того, обидві країни є членами Євразійського економічного союзу. Це означає, що митні перевірки товарів майже не проводяться.
Експорт із Казахстану: скільки ввозить Росія
Лише 2022 року експорт із Казахстану до Росії збільшився на 25% проти 2021 року. До слова, за даними Bloomberg, деякі товари під санкціями, зокрема сучасні напівпровідники, перенаправляються до Росії через треті країни.
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- За календарний рік до початку війни Казахстан експортував до Росії передових напівпровідників лише на суму в 12 тисяч доларів. У 2022 році вона зросла аж до 3,7 мільйона доларів.
- А після введення санкцій експорт підсанкційних товарів Європи до країн-членів ЄАЕС Казахстану, Киргизстану та Вірменії зріс на додаткові 30% порівняно з експортом інших товарів.