Гірше, ніж у пандемію: віра росіян у "стабільність" тріщить по швах
- У 2025 році 39% росіян вважають, що економічна ситуація в країні погіршується, що є одним з найвищих рівнів песимізму за 20 років досліджень Gallup.
- Зростання цін у Росії, особливо на продукти харчування, та нерівномірність економічної стійкості викликають зневіру, зокрема 31% опитаних стверджують, що їм не вистачає грошей на їжу.
Економіка Росії сповільнюється під тиском багатомільярдних воєнних витрат та західних санкцій. І, попри завіряння влади, все більше росіян не вірять в економічні перспективи країни.
Які настрої у росіян?
У 2025 році 39% росіян заявили, що ситуація в економіці країни погіршується, повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження The Gallup Organization.
- Минулого року в економічному розвитку Росії зневірилося значно менше жителів – 33%.
- Ба більше, різко скоротилася кількість тих, хто вважає, що справи у їхніх регіонах йдуть на краще – з пікових 56% у 2023 році до 48% у 2025-му.
Песимізм серед росіян щодо економіки досяг одного із найвищих рівнів за 20 років, які проводить дослідження організація Gallup.
Єдиний період, коли ще більше росіян, ніж у 2025 році, повідомляли про погіршення економічної ситуації, припав на перші два роки пандемії COVID-19,
– зазначає Gallup.
Чому росіяни зневірюються?
Зневіра серед жителів Росії росте через погіршення добробуту. Так, 31% опитаних відповіли, що їм часом не вистачає грошей, щоб придбати їжу.
Це пояснюється високою продовольчою інфляцією – лише картопля здорожчала на 167% від початку 2024 року.
Контраст між рекордно низьким безробіттям і зростаючими проблемами з купівлею базових продуктів демонструє, наскільки нерівномірною є так звана "економічна стійкість" Росії,
– наголошують дослідники.
При цьому, як показує дослідження, всього 35% росіян не мають серйозних фінансових труднощів. Інші ж не можуть повністю забезпечити навіть свої базові потреби.
- У деяких регіонах вже відчувається дефіцит продуктів. Зокрема, про погіршення умов життя повідомили мешканці Іркутської області, пише російське видання Moscow Times.
- Проблеми виникли й в Якутії, де частина віддалених населених пунктів на півночі республіки вже відчуває перебої з постачанням свіжих продуктів.
Варто знати! Gallup відзначає, що між офіційними показниками, які демонструє російська влада, та реальними настроями росіян існує великий розрив. А це свідчить про стагнаційний характер російської економіки.
Які проблеми в економіці Росії?
Аналітики попереджають: російська економіка стоїть на межі найглибшої кризи за останні десятиліття. Бюджетний дефіцит сягнув рекордного рівня за понад 30 років, тоді як інфляція та процентні ставки залишаються надто високими.
Найгостріше наслідки відчувають російські регіони – там уже почалася справжня "зачистка" місцевих бюджетів. Під скорочення потрапляють навіть витрати на освіту та охорону здоров’я. Учителі повідомляють, що їм урізають надбавки, які становили значну частину зарплати.
Через фінансовий колапс під скорочення йдуть навіть видатки, пов’язані з війною проти України. У деяких регіонах урізають премії для вербувальників, оскільки вони фінансуються з місцевих бюджетів.