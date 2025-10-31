Гірше, ніж у пандемію: віра росіян у "стабільність" тріщить по швах

Економіка Росії сповільнюється під тиском багатомільярдних воєнних витрат та західних санкцій. І, попри завіряння влади, все більше росіян не вірять в економічні перспективи країни.

Які настрої у росіян?

У 2025 році 39% росіян заявили, що ситуація в економіці країни погіршується, повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження The Gallup Organization.

Минулого року в економічному розвитку Росії зневірилося значно менше жителів – 33%.

Ба більше, різко скоротилася кількість тих, хто вважає, що справи у їхніх регіонах йдуть на краще – з пікових 56% у 2023 році до 48% у 2025-му.

Песимізм серед росіян щодо економіки досяг одного із найвищих рівнів за 20 років, які проводить дослідження організація Gallup.

Єдиний період, коли ще більше росіян, ніж у 2025 році, повідомляли про погіршення економічної ситуації, припав на перші два роки пандемії COVID-19,

– зазначає Gallup.

Чому росіяни зневірюються?

Зневіра серед жителів Росії росте через погіршення добробуту. Так, 31% опитаних відповіли, що їм часом не вистачає грошей, щоб придбати їжу.

Це пояснюється високою продовольчою інфляцією – лише картопля здорожчала на 167% від початку 2024 року.

Контраст між рекордно низьким безробіттям і зростаючими проблемами з купівлею базових продуктів демонструє, наскільки нерівномірною є так звана "економічна стійкість" Росії,

– наголошують дослідники.

При цьому, як показує дослідження, всього 35% росіян не мають серйозних фінансових труднощів. Інші ж не можуть повністю забезпечити навіть свої базові потреби.

У деяких регіонах вже відчувається дефіцит продуктів. Зокрема, про погіршення умов життя повідомили мешканці Іркутської області, пише російське видання Moscow Times.

Проблеми виникли й в Якутії, де частина віддалених населених пунктів на півночі республіки вже відчуває перебої з постачанням свіжих продуктів.

Варто знати! Gallup відзначає, що між офіційними показниками, які демонструє російська влада, та реальними настроями росіян існує великий розрив. А це свідчить про стагнаційний характер російської економіки.

