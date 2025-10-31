Укр Рус
31 октября, 14:40
Хуже, чем в пандемию: вера россиян в "стабильность" трещит по швам

Ирина Гайдук
Основні тези
  • В 2025 году 39% россиян считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается, что является одним из самых высоких уровней пессимизма за 20 лет исследований Gallup.
  • Рост цен в России, особенно на продукты питания, и неравномерность экономической устойчивости вызывают уныние, в частности 31% опрошенных утверждают, что им не хватает денег на еду.

Экономика России замедляется под давлением многомиллиардных военных расходов и западных санкций. И, несмотря на заверения властей, все больше россиян не верят в экономические перспективы страны.

Какие настроения у россиян?

В 2025 году 39% россиян заявили, что ситуация в экономике страны ухудшается, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование The Gallup Organization.

  • В прошлом году в экономическом развитии России разуверилось значительно меньше жителей – 33%.
  • Более того, резко сократилось количество тех, кто считает, что дела в их регионах идут лучше – с пиковых 56% в 2023 году до 48% в 2025-м.

Пессимизм среди россиян относительно экономики достиг одного из самых высоких уровней за 20 лет, которые проводит исследования организация Gallup.

Единственный период, когда еще больше россиян, чем в 2025 году, сообщали об ухудшении экономической ситуации, пришелся на первые два года пандемии COVID-19, 
– отмечает Gallup.

Почему россияне отчаиваются?

Уныние среди жителей России растет из-за ухудшения благосостояния. Так, 31% опрошенных ответили, что им порой не хватает денег, чтобы приобрести еду.

Это объясняется высокой продовольственной инфляцией – только картофель подорожал на 167% с начала 2024 года.

Контраст между рекордно низкой безработицей и растущими проблемами с покупкой базовых продуктов демонстрирует, насколько неравномерной является так называемая "экономическая устойчивость" России, 
– отмечают исследователи.

При этом, как показывает исследование, всего 35% россиян не имеют серьезных финансовых трудностей. Другие же не могут полностью обеспечить даже свои базовые потребности.

  • В некоторых регионах уже ощущается дефицит продуктов. В частности, об ухудшении условий жизни сообщили жители Иркутской области, пишет российское издание Moscow Times.
  • Проблемы возникли и в Якутии, где часть отдаленных населенных пунктов на севере республики уже испытывает перебои с поставками свежих продуктов.

Стоит знать! Gallup отмечает, что между официальными показателями, которые демонстрируют российские власти, и реальными настроениями россиян существует большой разрыв. А это свидетельствует о стагнационном характере российской экономики.

Какие проблемы в экономике России?

  • Аналитики предупреждают: российская экономика стоит на грани глубочайшего кризиса за последние десятилетия. Бюджетный дефицит достиг рекордного уровня за более чем 30 лет, тогда как инфляция и процентные ставки остаются слишком высокими.

  • Наиболее остро последствия ощущают российские регионы – там уже началась настоящая "зачистка" местных бюджетов. Под сокращение попадают даже расходы на образование и здравоохранение. Учителя сообщают, что им урезают надбавки, которые составляли значительную часть зарплаты.

  • Из-за финансового коллапса под сокращение идут даже расходы, связанные с войной против Украины. В некоторых регионах урезают премии для вербовщиков, поскольку они финансируются из местных бюджетов.