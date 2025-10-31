Какие настроения у россиян?

В 2025 году 39% россиян заявили, что ситуация в экономике страны ухудшается, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование The Gallup Organization.

В прошлом году в экономическом развитии России разуверилось значительно меньше жителей – 33%.

Более того, резко сократилось количество тех, кто считает, что дела в их регионах идут лучше – с пиковых 56% в 2023 году до 48% в 2025-м.

Пессимизм среди россиян относительно экономики достиг одного из самых высоких уровней за 20 лет, которые проводит исследования организация Gallup.

Единственный период, когда еще больше россиян, чем в 2025 году, сообщали об ухудшении экономической ситуации, пришелся на первые два года пандемии COVID-19,

– отмечает Gallup.

Почему россияне отчаиваются?

Уныние среди жителей России растет из-за ухудшения благосостояния. Так, 31% опрошенных ответили, что им порой не хватает денег, чтобы приобрести еду.

Это объясняется высокой продовольственной инфляцией – только картофель подорожал на 167% с начала 2024 года.

Контраст между рекордно низкой безработицей и растущими проблемами с покупкой базовых продуктов демонстрирует, насколько неравномерной является так называемая "экономическая устойчивость" России,

– отмечают исследователи.

При этом, как показывает исследование, всего 35% россиян не имеют серьезных финансовых трудностей. Другие же не могут полностью обеспечить даже свои базовые потребности.

В некоторых регионах уже ощущается дефицит продуктов. В частности, об ухудшении условий жизни сообщили жители Иркутской области, пишет российское издание Moscow Times.

Проблемы возникли и в Якутии, где часть отдаленных населенных пунктов на севере республики уже испытывает перебои с поставками свежих продуктов.

Стоит знать! Gallup отмечает, что между официальными показателями, которые демонстрируют российские власти, и реальными настроениями россиян существует большой разрыв. А это свидетельствует о стагнационном характере российской экономики.

Какие проблемы в экономике России?