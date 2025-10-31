Какие настроения у россиян?
В 2025 году 39% россиян заявили, что ситуация в экономике страны ухудшается, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование The Gallup Organization.
- В прошлом году в экономическом развитии России разуверилось значительно меньше жителей – 33%.
- Более того, резко сократилось количество тех, кто считает, что дела в их регионах идут лучше – с пиковых 56% в 2023 году до 48% в 2025-м.
Пессимизм среди россиян относительно экономики достиг одного из самых высоких уровней за 20 лет, которые проводит исследования организация Gallup.
Единственный период, когда еще больше россиян, чем в 2025 году, сообщали об ухудшении экономической ситуации, пришелся на первые два года пандемии COVID-19,
– отмечает Gallup.
Почему россияне отчаиваются?
Уныние среди жителей России растет из-за ухудшения благосостояния. Так, 31% опрошенных ответили, что им порой не хватает денег, чтобы приобрести еду.
Это объясняется высокой продовольственной инфляцией – только картофель подорожал на 167% с начала 2024 года.
Контраст между рекордно низкой безработицей и растущими проблемами с покупкой базовых продуктов демонстрирует, насколько неравномерной является так называемая "экономическая устойчивость" России,
– отмечают исследователи.
При этом, как показывает исследование, всего 35% россиян не имеют серьезных финансовых трудностей. Другие же не могут полностью обеспечить даже свои базовые потребности.
- В некоторых регионах уже ощущается дефицит продуктов. В частности, об ухудшении условий жизни сообщили жители Иркутской области, пишет российское издание Moscow Times.
- Проблемы возникли и в Якутии, где часть отдаленных населенных пунктов на севере республики уже испытывает перебои с поставками свежих продуктов.
Стоит знать! Gallup отмечает, что между официальными показателями, которые демонстрируют российские власти, и реальными настроениями россиян существует большой разрыв. А это свидетельствует о стагнационном характере российской экономики.
Какие проблемы в экономике России?
Аналитики предупреждают: российская экономика стоит на грани глубочайшего кризиса за последние десятилетия. Бюджетный дефицит достиг рекордного уровня за более чем 30 лет, тогда как инфляция и процентные ставки остаются слишком высокими.
Наиболее остро последствия ощущают российские регионы – там уже началась настоящая "зачистка" местных бюджетов. Под сокращение попадают даже расходы на образование и здравоохранение. Учителя сообщают, что им урезают надбавки, которые составляли значительную часть зарплаты.
Из-за финансового коллапса под сокращение идут даже расходы, связанные с войной против Украины. В некоторых регионах урезают премии для вербовщиков, поскольку они финансируются из местных бюджетов.