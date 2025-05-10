Виходів тільки два: звідки Росія візьме гроші, щоб покрити дефіцит бюджету

Російський мінфін підвищив очікуваний дефіцит бюджету. Фінансисти Кремля збільшили втричі дефіцит на 2025 рік, який тепер становить 1,7% від ВВП або понад 3,5 трильйони рублів.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц пояснив 24 Каналу, що це означає, що над росіянами нависла серйозна загроза – секвестр бюджету. Мовиться про скорочення витрат на певні статті або навіть весь державний бюджет.

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Звідки Путін братиме гроші

Плануючи витрати на 2025 рік, фінансисти прописували скільки коштів потрібно на медицину, освіту, будівництво. Тепер держава фактично визнає, що цих грошей у неї немає. Відповідно треба зменшувати внутрішні видатки.

Починається велика біда, бо багато організацій, які живуть на державному фінансуванні, просто залишаються без грошей. Це означатиме, що у Росії почнеться ще жорсткіше скорочення фінансування усіх сфер,

– наголосив Ігор Ліпсіц.

Населення відчує це зовсім скоро, бо їм буде складно попасти на прийом до лікаря, провести обстеження, на це бракуватиме державного фінансування. За все доведеться платити з власної кишені.

Гроші вже беруть з Фонду національного добробуту. Але навіть весь його бюджет не покриє дефіцит. Тому росіяни намагатимуться взяти гроші з інших місць, хоча тут ситуація також непроста. Зазвичай, країни беруть кредити за кордоном, але Росія так зробити не може.

Залишається варіант витратити весь золото-валютний резерв або забрати гроші у населення. Інших джерел немає. Зараз Росія піде цим шляхом,

– підкреслив доктор економічних наук.

Вкладення пересічних росіян під загрозою. Але загалом процес дуже складний. Росія перебуває в економічній скруті, дуже багато підприємств стають збитковими, грошей немає. Водночас влада заставляє банки давати кредити таким підприємствам, хоча зрозуміло, що ці кредити навряд чи погасять.

У Кремлі поступово розуміють всю складність ситуації й намагаються якось її виправити. Зусилля спрямовують на те, щоб наповнити Фонд національного добробуту.