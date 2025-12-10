Чи продавали світло Молдові: у ДТЕК відповіли на звинувачення
- ДТЕК спростовує чутки про продаж електроенергії Молдові, заявляючи, що причиною відключень світла є російські удари по енергосистемі.
- Молдова звернулася за допомогою до Румунії, а не України, для стабілізації енергосистеми після атак на українські енергооб'єкти.
У вихідні після масованої атаки Росії на українську енергосистему відключень світла стало більше. Після цього у соцмережах почали ширитися чутки, нібито Україна продає електроенергію за кордон, а саме у Молдову, тому й графіки стали жорсткішими.
Що сталося насправді?
Насправді ці звинувачення не відповідають дійсності, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Дивіться також В одних світла немає добу, в інших – менше: чому в областях світло вимикають по-різному
Це неправда,
– наголосили в компанії.
Правда, за словами ДТЕК, полягає у тому, що у ніч на суботу, 6 грудня Росія вдарила по Україні величезною кількістю ракет та дронів, серед ких були і "Кинджали", й "Іскандери" і навіть "Калібри".
Водночас уже 3 роки енергосистеми України та Молдови працюють у синхронному режимі з європейською енергосистемою. Тож коли російська армія атакує українські енергооб'єкти, це відчувають і сусідні держави.
Саме тому Молдова звернулася терміново до сусідньої Румунії по аварійну допомогу, щоб стабілізувати енергосистему. Це нормальний процес. Попри чутки, Молдові з електрикою допомагала тільки Румунія,
– зауважили в ДТЕК.
Наразі причина відключень світла в Україні не змінилася – винні російські удари, які пошкоджують генерацію та мережі.
Разом з тим енергетики цілодобово працюють над відновленням системи, щоб повернути стабільне електропостачання у всі регіони.
Зауважте! Україна теж просить аварійну допомогу у сусідніх країн після російських обстрілів, щоб збалансувати енергосистему.
Яка ситуація в енергосистемі зараз?
Ситуація в енергосистемі України через російські обстріли залишається складною. За даними Укренерго, уночі ворог атакував енергооб'єкти у кількох регіонах, внаслідок чого на ранок були знеструмлення у Миколаївській та Харківській областях.
Але вісім масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України змішують енергетиків обмежувати споживання електроенергії.
- У всіх регіонах діятимуть погодинні графіки відключення світла.
- Додатково обмежуватимуть потужності для промислових споживачів та бізнесу.
При цьому споживання електроенергії в Україні 10 грудня продовжує зростати. Тому енергетики наголошують на необхідності ощадливого використання.
Максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00,
– закликають в Укренерго.
Варто знати! Дізнатися графіки погодинних відключень світла у конкретному регіоні споживачі мають змогу на офіційних сторінках відповідного обленерго. При цьому вони можуть змінюватися протягом доби, тож варто слідкувати за оновленнями.
Що відомо про наслідки атаки 6 грудня?
У ніч проти суботи Росія здійснила масштабну атаку, випустивши по Україні 704 ракети та дрони – 51 ракету і 653 ударні безпілотники.
Під вогнем опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях. Постраждали енергооб’єкти ДТЕК та підстанції "Укренерго", а також високовольтні мережі.
Через пошкодження мереж електроенергію стало неможливо передати безпечно, тож атомні електростанції були змушені різко знизити виробництво. Внаслідок цього доступної електроенергії в країні стало ще менше.
Повне відновлення потужності АЕС стане можливим лише після ремонту мереж. Саме тому в окремих регіонах тривалість відключень світла зросла до 12 – 16 годин на добу.