10 грудня, 11:50
Чи продавали світло Молдові: у ДТЕК відповіли на звинувачення

Ірина Гайдук
Основні тези
  • ДТЕК спростовує чутки про продаж електроенергії Молдові, заявляючи, що причиною відключень світла є російські удари по енергосистемі.
  • Молдова звернулася за допомогою до Румунії, а не України, для стабілізації енергосистеми після атак на українські енергооб'єкти.

У вихідні після масованої атаки Росії на українську енергосистему відключень світла стало більше. Після цього у соцмережах почали ширитися чутки, нібито Україна продає електроенергію за кордон, а саме у Молдову, тому й графіки стали жорсткішими.

Що сталося насправді? 

Насправді ці звинувачення не відповідають дійсності, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК

Це неправда, 
– наголосили в компанії. 

Правда, за словами ДТЕК, полягає у тому, що у ніч на суботу, 6 грудня Росія вдарила по Україні величезною кількістю ракет та дронів, серед ких були і "Кинджали", й "Іскандери" і навіть "Калібри". 

Водночас  уже 3 роки енергосистеми України та Молдови працюють у синхронному режимі з європейською енергосистемою. Тож коли російська армія атакує українські енергооб'єкти, це відчувають і сусідні держави. 

Саме тому Молдова звернулася терміново до сусідньої Румунії по аварійну допомогу, щоб стабілізувати енергосистему. Це нормальний процес. Попри чутки, Молдові з електрикою допомагала тільки Румунія, 
– зауважили в ДТЕК. 

Наразі причина відключень світла в Україні не змінилася – винні російські удари, які пошкоджують генерацію та мережі.

Разом з тим енергетики цілодобово працюють над відновленням системи, щоб повернути стабільне електропостачання у всі регіони. 

Зауважте! Україна теж просить аварійну допомогу у сусідніх країн після російських обстрілів, щоб збалансувати енергосистему. 

Яка ситуація в енергосистемі зараз? 

Ситуація в енергосистемі України через російські обстріли залишається складною. За даними Укренерго, уночі ворог атакував енергооб'єкти у кількох регіонах, внаслідок чого на ранок були знеструмлення у Миколаївській та Харківській областях. 

Але вісім масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України змішують енергетиків обмежувати споживання електроенергії. 

  • У всіх регіонах діятимуть погодинні графіки відключення світла.
  • Додатково обмежуватимуть потужності для промислових споживачів та бізнесу.

При цьому споживання електроенергії в Україні 10 грудня продовжує зростати. Тому енергетики наголошують на необхідності ощадливого використання. 

Максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00, 
– закликають в Укренерго. 

Варто знати! Дізнатися графіки погодинних відключень світла у конкретному регіоні споживачі мають змогу на офіційних сторінках відповідного обленерго. При цьому вони можуть змінюватися протягом доби, тож варто слідкувати за оновленнями. 

Що відомо про наслідки атаки 6 грудня? 

  • У ніч проти суботи Росія здійснила масштабну атаку, випустивши по Україні 704 ракети та дрони – 51 ракету і 653 ударні безпілотники. 

  • Під вогнем опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях. Постраждали енергооб’єкти ДТЕК та підстанції "Укренерго", а також високовольтні мережі.

  • Через пошкодження мереж електроенергію стало неможливо передати безпечно, тож атомні електростанції були змушені різко знизити виробництво. Внаслідок цього доступної електроенергії в країні стало ще менше.

  • Повне відновлення потужності АЕС стане можливим лише після ремонту мереж. Саме тому в окремих регіонах тривалість відключень світла зросла до 12 – 16 годин на добу.