Ідентифікація пенсіонерів: чи встигнуть люди похилого віку підтвердити особу

Для українських пенсіонерів зі статусом ВПО призначили додаткові 2 місяці, щоб пройти обов'язкову ідентифікацію особи. Втім ця процедура стосується не всіх осіб, а лише тих, які отримали статус внутрішньо перемішеної особи до 24 лютого 2022 року.

На скільки продовжено ідентифікацію пенсіонерам

Пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до початку повномасштабного вторгнення, зможуть пройти обов'язкову фізичну ідентифікацію до 31 березня. Термін продовжили, аби люди похилого віку мали додаткові 2 місяці для цієї процедури.

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що з 2004 року в Україні присутня фізична ідентифікація для тих, хто отримує пенсію, або соцвиплати. Це потрібно для підтвердження того, що особа є дійсною та досі живою.

Водночас за останні 3 роки пенсіонери, що отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, були звільнені від проходження ідентифікації через Covid-19. Але з 1 липня 2023 року, коли карантин закінчився, норма знову набула чинності.

Як пройти ідентифікацію під час війни

Є декілька варіантів проходження ідентифікації для пенсіонерів. Серед них – можливість пройти процедуру особисто, або віддалено:

Візит до будь-якого відділення Ощадбанку на підконтрольній території України.

на підконтрольній території України. Авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України з використанням електронного підпису "Дія.Підпис".

на вебпорталі Пенсійного фонду України з використанням електронного підпису "Дія.Підпис". Якщо особа поза межами України – звернення до закордонної дипломатичної установи України за документом, що посвідчує факт, що особа є живою, та відправлення цього документу разом із заявою про продовження виплати пенсії територіальному органу Пенсійного фонду.

! Під час доставлення пенсії Укрпоштою особисто підтверджується ідентифікація особи. Крім того, це відбувається уповноваженими банками, раз на рік, під час перерахування коштів на картковий рахунок пенсіонера.