Идентификация пенсионеров: успеют ли пожилые люди подтвердить личность

Для украинских пенсионеров со статусом ВПЛ назначили дополнительные 2 месяца, чтобы пройти обязательную идентификацию личности. Впрочем, эта процедура касается не всех лиц, а только тех, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года.

На сколько продлена идентификация пенсионерам

Пенсионеры, которые получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до начала полномасштабного вторжения, смогут пройти обязательную физическую идентификацию до 31 марта. Срок продлили, чтобы пожилые люди имели дополнительные 2 месяца для этой процедуры.

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что с 2004 года в Украине присутствует физическая идентификация для тех, кто получает пенсию, или соцвыплаты. Это нужно для подтверждения того, что лицо является действительным и до сих пор живым.

В то же время за последние 3 года пенсионеры, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, были освобождены от прохождения идентификации через Covid-19. Но с 1 июля 2023 года, когда карантин закончился, норма снова вступила в силу.

Как пройти идентификацию во время войны

Есть несколько вариантов прохождения идентификации для пенсионеров. Среди них – возможность пройти процедуру лично, или удаленно:

Визит в любое отделение Ощадбанка на подконтрольной территории Украины.

на подконтрольной территории Украины. Авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины с использованием электронной подписи "Дия.Подпись".

на веб-портале Пенсионного фонда Украины с использованием электронной подписи "Дия.Подпись". Если лицо за пределами Украины – обращение в зарубежное дипломатическое учреждение Украины за документом, удостоверяющий факт, что лицо является живым, и отправка этого документа вместе с заявлением о продлении выплаты пенсии территориальному органу Пенсионного фонда.

! Во время доставки пенсии Укрпочтой лично подтверждается идентификация личности. Кроме того, это происходит уполномоченными банками, раз в год, при перечислении средств на карточный счет пенсионера.