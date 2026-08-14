Удари по українському бізнесу: чи зростуть ціни на продукти внаслідок атак

У серпні росіяни атакували низку бізнесів на Київщині. Але удари ворога не призвели до дефіциту продовольчих товарів.

Що буде з цінами на продукти

Водночас різкого зростання цін на продукти теж не очікується, про що повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу у Києві у п’ятницю, 14 серпня.

Тарас Висоцький Міністр аграрної політики та продовольства Дефіциту продовольства в Україні немає. Так, є тимчасові збої логістичних шляхів, але коли ми подивимося на баланс будь-якої з основних продукцій, дефіциту немає.

Він пояснив, що наразі уряд працює над залученням усіх доступних резервних місць для зберігання. Паралельно опрацьовується питання з роздрібними мережами – для можливості перелокування товарних потоків.

Це у цілому може нести певні додаткові витрати, але це точно не такі витрати, які можуть говорити про зміну ціни на десятки відсотків, такого також на сьогодні немає і в цілому не буде,

– додав Тарас Висоцький.

Слід додати, що частину продукції до магазинів доведеться доставляти "з коліс", бо повністю та швидко відновити втрачені обсяги складської інфраструктури буде складно. Висоцький зазначив, що у межах 30 – 40% все можна замінити порівняно швидко.

Згідно з його слів, що уряд також проводить додатковий аналіз цінової ситуації. За попередніми даними, протягом тижня різких об’єктивних змін цін, зокрема в столиці, не було зафіксовано.

Нагадаємо, що ситуація з російськими ударами вплинула на українські бізнеси. Наприклад, "Нова пошта" повідомляла раніше про затримки в доставці посилок.

Водночас у магазинах "Сільпо" відновлюють наповнення полиць. Компанія повідомила, що дедлайн – День Незалежності.