Що буде з цінами на продукти

Водночас різкого зростання цін на продукти теж не очікується, про що повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу у Києві у п’ятницю, 14 серпня.

Тарас Висоцький Міністр аграрної політики та продовольства Дефіциту продовольства в Україні немає. Так, є тимчасові збої логістичних шляхів, але коли ми подивимося на баланс будь-якої з основних продукцій, дефіциту немає.

Він пояснив, що наразі уряд працює над залученням усіх доступних резервних місць для зберігання. Паралельно опрацьовується питання з роздрібними мережами – для можливості перелокування товарних потоків.

Це у цілому може нести певні додаткові витрати, але це точно не такі витрати, які можуть говорити про зміну ціни на десятки відсотків, такого також на сьогодні немає і в цілому не буде,

– додав Тарас Висоцький.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Слід додати, що частину продукції до магазинів доведеться доставляти "з коліс", бо повністю та швидко відновити втрачені обсяги складської інфраструктури буде складно. Висоцький зазначив, що у межах 30 – 40% все можна замінити порівняно швидко.

Згідно з його слів, що уряд також проводить додатковий аналіз цінової ситуації. За попередніми даними, протягом тижня різких об’єктивних змін цін, зокрема в столиці, не було зафіксовано.

Нагадаємо, що ситуація з російськими ударами вплинула на українські бізнеси. Наприклад, "Нова пошта" повідомляла раніше про затримки в доставці посилок.

Водночас у магазинах "Сільпо" відновлюють наповнення полиць. Компанія повідомила, що дедлайн – День Незалежності.