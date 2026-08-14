Что будет с ценами на продукты

В то же время резкого роста цен на продукты тоже не ожидается, сказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга в Киеве в пятницу, 14 августа.

Тарас Высоцкий Министр аграрной политики и продовольствия Дефицита продовольствия в Украине нет. Так, есть временные сбои в логистических цепочках, но если посмотреть на баланс любой из основных групп продуктов, дефицита нет.

Он пояснил, что в настоящее время правительство работает над привлечением всех доступных резервных мест для хранения. Параллельно прорабатывается вопрос с розничными сетями – для обеспечения возможности перенаправления товарных потоков.

Это в целом может повлечь за собой определенные дополнительные расходы, но это точно не те расходы, которые могут привести к изменению цены на десятки процентов; такого на сегодняшний день также нет и в целом не будет,

– добавил Тарас Высоцкий.

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Следует добавить, что часть продукции в магазины придется доставлять "с колес", поскольку полностью и быстро восстановить утраченные объемы складской инфраструктуры будет сложно. Высоцкий отметил, что в пределах 30–40 % все можно заменить сравнительно быстро.

По его словам, правительство также проводит дополнительный анализ ценовой ситуации. По предварительным данным, в течение недели резких объективных изменений цен, в частности в столице, зафиксировано не было.

Напомним, что ситуация с российскими ударами повлияла на украинский бизнес. Например, "Новая почта" ранее сообщала о задержках в доставке посылок.

В то же время в магазинах "Сильпо" возобновляют заполнение полок. Компания сообщила, что крайний срок – День Независимости.