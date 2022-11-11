Що буде з доларом на наступний тиждень: хороші новини від експерта

Курс в Україні, за прогнозами експерта, зараз стабільний. Часткові коливання відбуватимуться, але за теперішніх умов, вони цілком допустимі. Чого чекати від долара на наступний тиждень, читайте у матеріалі.

Що буде з доларом на наступний тиждень

Як розповів 24 каналу Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк", валютний ринок в Україні наразі є стабільним.

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Очікується, що курс долара буде коливатися у межах 1,5 гривні. Це нормальні показники в умовах війни.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" У найближчий тиждень, з 14 по 20 листопада, валютний ринок залишатиметься стабільним і прогнозованим. Так, коливання курсу можливі в межах 39,5 – 41 гривень. Звісно, що за мирних часів ці “1,5 гривні” не є показником валютної врівноваженості. Однак в умовах війни, після тривалої “доларової лихоманки”, така амплітуда курсу є цілком допустимою.

За яких умов курс залишається стабільним

Експерт зауважує, що загалом попит на готівкову валюту скоротився: із середини жовтня розрив між попитом і пропозицією — в межах 20%. Це найнижчий показник з моменту широкомасштабного вторгнення в Україну.

Про стабільність валютного курсу свідчить досить низький рівень інфляції, який у вересні та жовтні не перетнув позначку у 1,7%. Це також найнижчий рівень інфляції з лютого 2022,

– додає Герман Марченко.

Крім того, в суспільствівід успіхів ЗСУ у Херсоні, майбутнього саміту G20, а також відносна нормалізація роботи енергосистеми країни.

Такі очікування мають позначитися добре на курсі. Звичайно, єдиної лише психологічної впевненості без економічного підґрунтя для зміцнення гривні не достатньо, проте на ринок не тиснутиме штучний ажіотаж.

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