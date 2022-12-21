Фіксація курсу та можлива девальвація: яким буде долар у 2023 році

Офіційний курс долара зараз в Україні становить 36,6 гривні. За прогнозами експертів, НБУ зможе тримати його на такому рівні ще протягом пів року.

Така фіксація курсу зможе відбутися завдяки міжнародній допомозі. Але потім можлива девальвація.

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Офіційний курс триматиметься

Як повідомляє голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій перехід на плаваючий валютний курс поки малоймовірний.

Моє бачення – НБУ триматиме офіційний курс на рівні 36,6 гривні за долар протягом усього 2023 року. Поки що надходження від міжнародних партнерів (3,5 – 5 мільярдів доларів на місяць) перекриватимуть витрати НБУ на валютні інтервенції (2 – 3 мільярдів доларів на місяць), то немає сенсу змінювати курс,

– зазначив експерт.

А от говорити про зниження офіційного курсу можна буде якщо витрати на валютні інтервенції, тобто врегулювання курсу іноземних валют, зростуть і протягом кількох місяців перевищуватимуть валютні надходження від партнерів.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук вважає, що до кінця першого півріччя курс гривні до долара зберігатиметься на поточному рівні. А от у другому півріччі буде певне коригування.

Думаю, буде знецінення курсу на 10 – 15%. Не думаю, що за результатами 2023 року ми вийдемо на середній курс, який закладено до бюджету,

– каже Ваврищук.

Ймовірно, гривня залишатиметься дорожчою, ніж планує уряд – 42,2 гривні за долар.

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Вартість долара 21 грудня

У банках;

За даними "Мінфіну", готівковий долар можна продати в середньому за 39,80 гривні, а купити за 40,25 гривні.

В обмінниках;

Купують долар в середньому за 39,67 гривні, а продають – за 40,22 гривні, за даними finance.ua.

На чорному ринку;

Купівля долара в середньому на рівні 40,08 гривні, а продаж – 40,20 гривні.