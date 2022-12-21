Головним джерелом фінансування державного бюджету з початку війни по 21 грудня був Нацбанк. Загальний розмір емісії національної валюти регулятором склав 400 мільярдів гривень, або 12,4 мільярда доларів.

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Дещо меншу суму надали США – 11,9 мільярда доларів. Потужне фінансування розміром 7,8 мільярда передав Євросоюз, а також у двосторонньому порядку допомогу передали окремі його країни.



Фінансування державного бюджету України з початку повномасштабної війни / Мінфін

Окрім того, допомогли залучити фінансування облігації внутрішніх державних позик, зокрема військові облігації. Вони принесли понад 7,3 мільярда доларів до держбюджету.

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Загалом у 2022 році держбюджет отримав 50,5 мільярда доларів, або 1670 мільярдів гривень фінансування.

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