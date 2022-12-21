Главным источником финансирования государственного бюджета с начала войны по 21 декабря был Нацбанк. Общий размер эмиссии национальной валюты регулятором составил 400 миллиардов гривен или 12,4 миллиарда долларов.

Актуально Украина получила 2 миллиарда гранта от США: какова общая сумма помощи

Несколько меньшую сумму предоставили США – 11,9 миллиарда долларов. Мощное финансирование в размере 7,8 миллиарда передал Евросоюз, а также в двустороннем порядке помощь передали отдельные его страны.



Финансирование государственного бюджета Украины с начала полномасштабной войны / Минфин

В общей сложности госбюджет получил 50,5 миллиарда долларов или 1670 миллиардов гривен финансирования.

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