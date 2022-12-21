Главным источником финансирования государственного бюджета с начала войны по 21 декабря был Нацбанк. Общий размер эмиссии национальной валюты регулятором составил 400 миллиардов гривен или 12,4 миллиарда долларов.
Актуально Украина получила 2 миллиарда гранта от США: какова общая сумма помощи
Несколько меньшую сумму предоставили США – 11,9 миллиарда долларов. Мощное финансирование в размере 7,8 миллиарда передал Евросоюз, а также в двустороннем порядке помощь передали отдельные его страны.
Финансирование государственного бюджета Украины с начала полномасштабной войны / Минфин
В общей сложности госбюджет получил 50,5 миллиарда долларов или 1670 миллиардов гривен финансирования.
Какую помощь анонсировали партнеры на следующий год
- В проекте бюджета США на 2023 год предусмотрено выделение 44,9 миллиарда долларов экстренной помощи Украине и союзникам НАТО
- Европарламент одобрил выделение Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
- Международный валютный фонд начал новую мониторинговую программу в Украине, которая продлится 4 месяца. При успешном выполнении планируемых мероприятий Украина также получит доступ к финансовой помощи.