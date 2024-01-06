Долар у перші 10 днів 2024 року: чого чекати від курсу

Початок 2024 року пройде для валютного ринку майже без змін. Але очікувати, що коливань курсу долара зовсім не буде, не варто. Крім того, євро може зазнати корекції, однак лише за певних умов.

Долар та євро у першу декаду після Нового року

Як прогнозує аналітик Олексій Козирев, в перший тиждень 2024 року через відносне затишшя на валютному ринку євро та долар можуть перебувати на міжнародному ринку в коридорі від 1,09 до 1,11 долара.

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Олексій Козирев Аналітик У цій ситуації, якщо Нацбанк не вирішить штучно цінниками своїх інтервенцій знову "підтягнути" курс долара на торгах, котирування долара на нашому міжбанку перебуватимуть у межах коридору 37,80 – 38,35 гривні, а безготівковий євро, відповідно, – в межах 41,39 – 42,59 гривні.

Отже, з середи до п'ятниці не очікується сюрпризів щодо курсу валют, хоч варто зауважити, що певні коливання можуть бути. Козирев додає, що західним спекулянтам треба докласти чимало зусиль, щоб "розхитати" пару євро/долар.

Чи буде гривня девальвувати

Зараз немає підстав для великої корекції курсу євро. Втім аналітик зауважує, що Нацбанк у перші дні сам не захоче продовжувати рухати офіційний курс долара своїми інтервенціями вгору. І таким чином, коштом перерахунку пар євро/долар та долар/гривня зросте й курс європейської валюти.

З початку року Національний банк не буде зацікавлений у тому, щоб девальвувати гривню. Все через те, що у такому випадку все буде негайно закладено всіма клієнтами до цінників своїх товарів і послуг. Таким чином, це вдарить по показниках інфляції.

Радикального зльоту котирувань офіційного курсу долара, тобто міжбанку, не буду у перші дні січня.

Крім того, майбутнє проведення Мінфіном першого у 2024 році аукціону з розміщення ОВДП з пропозицією інвесторам гривневих облігацій особливо не змінять ситуації на валютному ринку. Йдеться про такі терміни розміщення:

315 днів – обмеження у 4 мільярди гривень за номіналом,

– обмеження у 4 мільярди гривень за номіналом, 644 дні – обмеження у 4 мільярди гривень за номіналом,

– обмеження у 4 мільярди гривень за номіналом, 1 141 день – обмеження в ті ж 4 мільярди гривень за номіналом,

– обмеження в ті ж 4 мільярди гривень за номіналом, крім того, доларових валютних облігацій на 386 дні – з обмеженням у 150 мільйонів доларів за номіналом.

Олексій Козирев каже, що на початку 2024 року на українському валютному ринку не буде спостерігатися курсового штилю. Втім валюти будуть під повним контролем Нацбанку.