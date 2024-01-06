Доллар и евро в первую декаду после Нового года

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, в первую неделю 2024 года из-за относительного затишья на валютном рынке евро и доллар могут находиться на международном рынке в коридоре от 1,09 до 1,11 доллара.

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Алексей Козырев Аналитик В этой ситуации, если Нацбанк не решит искусственно ценниками своих интервенций снова "подтянуть" курс доллара на торгах, котировки доллара на нашем межбанке будут находиться в пределах коридора 37,80 – 38,35 гривны, а безналичный евро, соответственно, – в пределах 41, 39 – 42,59 гривны.

Следовательно, со среды до пятницы не ожидается сюрпризов относительно курса валют, хотя стоит заметить, что определенные колебания могут быть. Козырев добавляет, что западным спекулянтам нужно приложить немало усилий, чтобы "расшатать" пару евро/доллар.

Обратите внимание! На данный момент нет оснований для большой коррекции курса евро. Впрочем, аналитик отмечает, что Нацбанк в первые дни сам не захочет продолжать двигать официальный курс доллара своими интервенциями вверх. И таким образом, за счет пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна вырастет и курс европейской валюты.

Будет ли гривна девальвировать

С начала года Национальный банк не будет заинтересован в том, чтобы девальвировать гривну. Все потому, что в таком случае все будет немедленно заложено всеми клиентами в ценники своих товаров и услуг. Следовательно, это ударит по показателям инфляции.

Заметьте! Радикального взлета котировок официального курса доллара, то есть межбанка, не буду в первые дни января.

Кроме того, предстоящее проведение Минфином первого в 2024 году аукциона по размещению ОВГЗ с предложением инвесторам гривневых облигаций особо не изменят ситуацию на валютном рынке. Речь идет о таких сроки размещения:

315 дней – ограничение в 4 миллиарда гривен по номиналу,

– ограничение в 4 миллиарда гривен по номиналу, 644 дня – ограничение в 4 миллиарда гривен по номиналу,

– ограничение в 4 миллиарда гривен по номиналу, 1 141 день – ограничение в те же 4 миллиарда гривен по номиналу,

– ограничение в те же 4 миллиарда гривен по номиналу, кроме того, долларовых валютных облигаций на 386 дня – с ограничением в 150 миллионов долларов по номиналу.

Алексей Козырев говорит, что в начале 2024 года на украинском валютном рынке не будет наблюдаться курсовой штиль. Впрочем, валюты будут под полным контролем Нацбанка.