Долар та євро у першу декаду після Нового року

Як прогнозує аналітик Олексій Козирев, в перший тиждень 2024 року через відносне затишшя на валютному ринку євро та долар можуть перебувати на міжнародному ринку в коридорі від 1,09 до 1,11 долара.

Читайте також Не така бідна, як здається: чому санкції не залишили Росію без грошей

Олексій Козирев Аналітик У цій ситуації, якщо Нацбанк не вирішить штучно цінниками своїх інтервенцій знову "підтягнути" курс долара на торгах, котирування долара на нашому міжбанку перебуватимуть у межах коридору 37,80 – 38,35 гривні, а безготівковий євро, відповідно, – в межах 41,39 – 42,59 гривні.

Отже, з середи до п'ятниці не очікується сюрпризів щодо курсу валют, хоч варто зауважити, що певні коливання можуть бути. Козирев додає, що західним спекулянтам треба докласти чимало зусиль, щоб "розхитати" пару євро/долар.

Зверніть увагу! Зараз немає підстав для великої корекції курсу євро. Втім аналітик зауважує, що Нацбанк у перші дні сам не захоче продовжувати рухати офіційний курс долара своїми інтервенціями вгору. І таким чином, коштом перерахунку пар євро/долар та долар/гривня зросте й курс європейської валюти.

Чи буде гривня девальвувати

З початку року Національний банк не буде зацікавлений у тому, щоб девальвувати гривню. Все через те, що у такому випадку все буде негайно закладено всіма клієнтами до цінників своїх товарів і послуг. Таким чином, це вдарить по показниках інфляції.

Зауважте! Радикального зльоту котирувань офіційного курсу долара, тобто міжбанку, не буду у перші дні січня.

Крім того, майбутнє проведення Мінфіном першого у 2024 році аукціону з розміщення ОВДП з пропозицією інвесторам гривневих облігацій особливо не змінять ситуації на валютному ринку. Йдеться про такі терміни розміщення:

315 днів – обмеження у 4 мільярди гривень за номіналом,

– обмеження у 4 мільярди гривень за номіналом, 644 дні – обмеження у 4 мільярди гривень за номіналом,

– обмеження у 4 мільярди гривень за номіналом, 1 141 день – обмеження в ті ж 4 мільярди гривень за номіналом,

– обмеження в ті ж 4 мільярди гривень за номіналом, крім того, доларових валютних облігацій на 386 дні – з обмеженням у 150 мільйонів доларів за номіналом.

Олексій Козирев каже, що на початку 2024 року на українському валютному ринку не буде спостерігатися курсового штилю. Втім валюти будуть під повним контролем Нацбанку.