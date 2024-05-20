Чи буде долар коштувати понад 40 гривень цього тижня
Минулого тижня долар на готівковому ринку "переходив" позначку в понад 40 гривень. Водночас цього тижня валютний експерт не прогнозує суттєвих змін, хоч діапазон можливого коливання долара сягає до понад 40 гривень.
Що було з доларом минулого тижня
Банкірка Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу розповіла, що на початку минулого тижня, як і очікувалося, курс долара зростав в усіх сегментах валютного ринку.
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Золотько нагадала, що на готівковому ринку, наприклад, вартість американського долара навіть переходила позначку 40 гривень за долар. А на ВРУ у понеділок котирування сягали рівня 39,68 гривні за долар.
Проте ближче до середини тижня через активізацію пропозиції іноземної валюти у безготівковому сегменті, що була спричинена наближенням граничної дати сплати квартальних податків бізнесом, курс долара на ВРУ почав динамічно знижуватися і на піку досяг позначки 39,33 гривні за долар.
За словами банкірки, це призвело до помірного зміцнення гривні й у готівковому сегменті, хоча останній відреагував на тренди міжбанку не так жваво.Зауважте! Там гривня зміцнилася від максимальних позначок початку тижня лише на 10 – 15 копійок.
Яким буде курс долара цього тижня
Анна Золотько пояснює, що зважаючи на завершення періоду сплати податків бізнесом, цього тижня можна очікувати на помірне зростання вартості долара у безготівковому сегменті.
Але, з огляду на той факт, що готівковий сегмент минулого тижня дуже слабко реагував на тенденції на ВРУ, суттєвих змін курсу тут я не прогнозую,
– додає вона.