Долар рветься до 45, а євро до 52: чому НБУ різко підвищив курс і до чого тут пальне

З початку року офіційний курс долара збільшився до 44,08 гривні, що є одним із рекордних показників за всю історію. Натомість офіційний курс євро сягнув до 51,80 гривні. Якщо порівняти ці показники з вартістю на початку року, то американська валюта за останні 4 місяці додала в ціні 1,5 гривні, а європейська валюта – 2 гривні.

Річ у тім, що за цей період валютний ринок України реагував на низку внутрішніх та зовнішніх факторів. На валюту впливали масові атаки росіян на інфраструктуру, ситуація на світовому ринку (нове загострення на Близькому Сході між США та Ізраїлем проти Ірану) та очікування міжнародної допомоги від партнерів.

Зараз експерти кажуть, що пік девальвації гривні завершився, але валютний ринок залишається чутливим, а тому є ймовірність, що долар та євро можуть сягнути нових позначок – 45 гривень та 52 гривні відповідно.

24 Канал дізнався, чому курс долара та євро зростав з початку року, які фактори мали вплив на український валютний ринок та скільки можуть коштувати валюти найближчим часом.

Як змінилися курси валют від початку 2026 року?

Загалом долар мав за останні 4 місяці декілька стрибків ціни: перший – на початку січня, коли ціна за 4 – 5 дні з 4 січня по 9 січня змінилася з 42,17 гривні до майже 43 гривень; другий – середина січня знову показала стрибок ціни, адже з 16 січня по 20 січня долар подорожчав до 43,41 гривні; третій – початок березня, коли з 2 березня по 5 березня вартість з 43 гривень змінилася до 43,71 гривні.

Аналітик Олександр Паращій у коментарі для 24 Каналу пояснює, що ситуація, коли гривня майже не втратила в ціні стосовно долара минулого року, не є нормальною, тож якась розумна девальвація напрошувалася. Відтак основним чинником зростання курсу долара стали війна в Ірані та зростання цін на вуглеводні, яке також потягнуло за собою знецінення євро та гривні у березні.

Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Відповідно це, а також невизначеність щодо фінансової допомоги від ЄС, потягнули за собою вже збільшення спекулятивного попиту на іноземну валюту в Україні у березні та на початку квітня, та подальшу девальвацію гривні.

Схожі думки висловив у коментарі для 24 Каналу і банкір Тарас Лєсовий. Він розповів, що зростання курсу долара з початку року варто розглядати не як наслідок одного окремого чинника, а як результат поєднання кількох факторів.

Зокрема першим важливим фактором стала виснажлива зима та наслідки атак на енергетичну, транспортну й іншу критичну інфраструктуру.

А другий важливий чинник – подорожчання пального та зовнішній енергетичний тиск. Річ у тім, що через події на Близькому Сході світові ціни на нафту та паливо стали одним із ключових подразників для української економіки.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Натомість третій фактор – очікування щодо міжнародної фінансової допомоги. На 2026 рік український бюджет потребує приблизно 45,5 мільярда доларів. Від початку року Україна вже отримала щонайменше 6,8 мільярда доларів. Очікується ще перша виплата стосовно кредиту ЄС на 90 мільярдів євро на наступні 2 роки.

Чому євро сягнуло понад 50 гривень?

Натомість зростання курсу євро не можна пояснювати лише послабленням гривні до долара. Українська вартість євро частково залежить від курсу гривня-долар, а другий важливий компонент – це світове співвідношення пари євро-долар, каже Лєсовий.

Тобто для українського ринку механіка досить проста: якщо гривня слабшає до долара, а євро на світових ринках водночас зміцнюється щодо долара, то курс євро в Україні зростає швидше. Саме тому євро може демонструвати помітнішу динаміку, ніж долар,

– додає пан Тарас.

Те ж саме каже аналітик Андрій Шевчишин для 24 Каналу, який пояснює: ситуація в Україні залежить від тенденцій на світових ринках. Таким чином, з початку цього року були спостереження стрімкого укріплення долара щодо інших світових валют, а євро, відповідно, знизилося.

Андрій Шевчишин, незалежний фінансовий аналітик Натомість в березні ситуація змінилася й укріплення світових валют відновилося. Коли ж розпочалася війна на Близькому Сході, євро отримало нову підтримку й почало ще стрімкіше зростати проти долара. Як бачимо, на цьому фоні НБУ підвищив курси офіційні обидвох валют.

Водночас сама ж гривня щодо долара та євро девальвувала. І це попри те, що основний девальваційний період в Україні традиційно проходить в другій половині року: десь з серпня починається та далі наростає.

Зараз Нацбанк, ймовірно, триматиме позицію та намагатиметься підтримувати гривню для того, щоб дохідність за гривневими інструментами залишалася як мінімум на рівні відсотка девальвації,

– наголошує пан Андрій.

Але досі головним фактором для гривні залишається ще й зовнішнє фінансування. У випадку достатньої кількості виділених коштів, для української валюти відсутні значні ризики, окрім як цільова девальвація.

Цікаво, що після 28 лютого, коли розпочалася активна фаза конфлікту на Близькому Сході, курс євро в Україні знизився з 51 гривні до 50,45 гривні, за даними НБУ, станом на 4 березня. І впродовж березня коливання ціни євро з 51 до 50 гривень відбувалися періодично.

Різкий стрибок ціни валюти відбувся у перший тиждень квітня, коли з 50,30 гривні 7 квітня курс був підвищений до позначки в майже 52 гривні 21 квітня. Наразі ціна європейської валюти тримається у показнику від 51,70 до 51,80 гривні.

На що найчутливіше реагує валютний ринок України та чи очікувати девальвації гривні надалі?

Як пояснює Лєсовий, український валютний ринок дуже чутливий до зовнішніх шоків, особливо коли вони стосуються енергоресурсів. Загострення на Близькому Сході стало саме таким фактором, адже воно одразу посилило ризики зростання світових цін на нафту, а отже, на пальне. І для України це мало подвійний ефект.

З одного боку, дорожче пальне означає вищі витрати для бізнесу: на логістику, виробництво, транспортування товарів, роботу аграрного сектору, сфери послуг. З іншого боку, подорожчання пального швидко впливає на інфляційні очікування,

– зауважує експерт.

Тобто стрибок курсу на початку березня був не лише реакцією на сам факт воєнної операції, а передусім на її можливі економічні наслідки.

Крім того, окремо варто враховувати психологічний фактор, бо у такі періоди бізнес та громадяни часто діють обережніше: хтось пришвидшує купівлю валюти для розрахунків, хтось намагається захистити заощадження, хтось формує запас ліквідності тощо.

Однак зараз говорити про подальшу якусь неконтрольовану девальвацію підстав немає. І хоч валютний ринок перебуває в умовах підвищеної волатильності, НБУ зберігає достатній набір інструментів для того, щоб не допустити хаотичного розвитку подій,

– каже Лєсовий.

До речі, Паращій теж вважає, що на сьогодні пік девальвації гривні пройдений. Але ситуація з цінами на нафту та газ досі залишатиметься основним ризиком для нацвалюти.

Зауважте! Найбільшими ризиками для гривні в найближчій перспективі можуть залишатися: подальше зростання цін на нафту, а отже, і на пальне; нові масштабні атаки на енергетичну, транспортну або виробничу інфраструктуру; непрогнозоване міжнародне фінансування, як-от невідомість щодо перших траншів кредиту на 90 мільярдів євро, який розблокували; інфляція та реакція НБУ.

Чи буде долар по 45 гривень, а євро 52 гривні?

Паращій прогнозує, що, найімовірніше, у найближчий місяць українці не побачать позначки курсу долара на рівні 45 гривень, а щодо курсу євро – позначку в 52 гривні. Але аналітик очікує, що такої вартості валюти можуть досягнути ближче до кінця року.

Лєсовий натомість зауважує, що для долара орієнтовний діапазон на найближчий місяць може становити 43,75 – 44,50 гривні. А з євро ситуація буде мінливіша, бо курс залежатиме не лише від гривні та долара, а й від світового співвідношення пари євро-долар.

Якщо пара євро-долар залишатиметься високою, а гривня буде під помірним тиском, курс євро справді може наближатися до 52 гривні за євро. Наразі у прогнозному діапазоні на найближчий місяць євро може перебувати приблизно в межах 49,50 – 52 гривнях за євро,

– підсумовує він.

Про можливі показники у 45 гривень для долара та 52 гривні для євро говорить і Шевчишин, який додає, що це все залежатиме передусім від зовнішніх факторів.

В травні нас очікуватиме доволі непрогнозована ситуація на світових ринках, а тому вона безумовно впливатиме на валюту. Плюс, цей місяць традиційно вважається місяцем невизначеного міжсезоння, коли відсутні виражені тенденції на девальвацію чи на посилення гривні,

– каже фінансовий аналітик.

До того ж у цей період населення здебільшого накопичує валюту, а не продає. А ще знижується пропозиція валюти від експортерів. І відповідно, сукупність цих факторів може посилювати тиск на гривню.

Та й загалом, за останні 3 роки саме в травні гривня послаблювалася. І враховуючи високі світові ціни та інші проблеми зараз, це не стане неочікуваним епізодом, додає Шевчишин. Попри те, в червні ситуація ймовірно зміниться, частково або ж повністю нівелюючи девальвацію гривні у травні.