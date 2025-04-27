Євро триматиметься межі: який прогноз банкіра у травні
- Курс євро на початку травня залишатиметься на рівні 45 – 48 гривень за євро як на міжбанку, так і на готівковому ринку.
- На валютний ринок в Україні можуть вплинути закінчення економічних пільг ЄС для українських товарів, підписання ресурсної угоди із США та можливі мита від США для Європи.
Наступного тижня ринок валют зберігатиме березневі тенденції. Водночас курс євро перебуватиме на однаковому рівні як на готівковому ринку, так і на міжбанку. Також, названо низку чинників, що матимуть вплив на вартість валюти.
Який курс євро прогнозується
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, з 28 квітня по 4 травня курс євро перебуватиме на однаковому рівні на міжбанку та на готівковому ринку. Йдеться про межу в 45 – 48 гривень за євро.
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Таким чином, на початку травня валютний ринок притримуватиметься тих тенденцій, що й минулого тижня.
А саме очікується, що коливання офіційного курсу відбуватимуться в межах березневих коридорів. Водночас тиск експортерів може збільшитися завдяки прийдешньому податковому періоду. Також, готівковий ринок імовірно знову зрівняється курсовими показниками з безготівковим тощо.
Крім того, Лєсовий назвав важливі фактори, що можуть вплинути на курс у травні:
- Травень є останнім місяцем, коли діятимуть економічні пільги ЄС для українських товарів, а отже, експортери мусять приготуватися до змін.
- Вплив від підписання або ж непідписання так званої ресурсної угоди із США та можливість надання безпекових гарантій для України.
- Хоч мита США поки відтерміновані, але країни Європи готуватимуться до них. А тому це може вплинути на фіндопомогу для України.
Зверніть увагу! Водночас досі невідома низка економічних факторів, що разом з воєнними чинниками можуть вплинути на валютний ринок.