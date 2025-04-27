Євро триматиметься межі: який прогноз банкіра у травні

Наступного тижня ринок валют зберігатиме березневі тенденції. Водночас курс євро перебуватиме на однаковому рівні як на готівковому ринку, так і на міжбанку. Також, названо низку чинників, що матимуть вплив на вартість валюти.

Який курс євро прогнозується

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, з 28 квітня по 4 травня курс євро перебуватиме на однаковому рівні на міжбанку та на готівковому ринку. Йдеться про межу в 45 – 48 гривень за євро.

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Таким чином, на початку травня валютний ринок притримуватиметься тих тенденцій, що й минулого тижня.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку А саме очікується, що коливання офіційного курсу відбуватимуться в межах березневих коридорів. Водночас тиск експортерів може збільшитися завдяки прийдешньому податковому періоду. Також, готівковий ринок імовірно знову зрівняється курсовими показниками з безготівковим тощо.

Крім того, Лєсовий назвав важливі фактори, що можуть вплинути на курс у травні:

Травень є останнім місяцем, коли діятимуть економічні пільги ЄС для українських товарів, а отже, експортери мусять приготуватися до змін.

Вплив від підписання або ж непідписання так званої ресурсної угоди із США та можливість надання безпекових гарантій для України.

Хоч мита США поки відтерміновані, але країни Європи готуватимуться до них. А тому це може вплинути на фіндопомогу для України.

Зверніть увагу! Водночас досі невідома низка економічних факторів, що разом з воєнними чинниками можуть вплинути на валютний ринок.