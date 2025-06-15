Євро замість долара: як зміниться валюта наступного тижня

На сьогодні ажіотажу на ринку щодо євро немає, а тому наступного тижня прогнозується, що курс європейської валюти буде мало чим відрізнятися від попереднього тижня.

Від чого залежатиме курс євро наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий каже, що євро триматиметься меж в середньому від 45,50 гривні до 47,50 гривні за валюту.

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Відтак, формуватиме курс наступного тижня світові тренди, як-от торги пари долар/євро. Саме вони визначатимуть поточний курс європейської валюти.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Наразі співвідношення цих валют є більш-менш адекватним економічній ситуації в світі, викликаній "митним новаторством" США: 1 євро = 1,12 – 1,15 долара.

Попри таку ситуацію, Лєсовий не радить змінювати курс долара та курс євро для вигоди. Все через те, що зараз немає причин для знецінення долара, а тому курс євро щодо долара не "шаленітиме".

Зауважте! З 16 червня по 22 червня курс євро на міжбанку та на готівковому ринку будуть на однаковому рівні – 45,50 – 47,50 гривні.