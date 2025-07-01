МВФ залишив прогноз для України без змін: ВВП зросте, але перспективи туманні

Міжнародний валютний фонд спрогнозував економічне зростання України у 2025 році. За даними фонду, ВВП зросте на рівні 2-3%, як і очікувалося раніше.

Який прогноз економічного зростання України

Попри очікуване зростання, економічні перспективи України залишають невизначеними через продовження російської війни. Про це в МВФ заявили за результатами засідання Виконавчої ради Фонду, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Прогноз зростання на 2025 рік збережено на рівні 2-3%. У той час, як зменшення дефіциту електроенергії компенсується зниженням виробництва газу та слабшим експортом сільськогосподарської продукції,

– говорять у МВФ.

При цьому у Фонді зазначають, що Україні доведеться ухвалити додатковий бюджет на 2025 рік через тиск, який чинить на економіку війна Росії.

Важливо! Разом з тим у МВФ розповіли, що середньостроковий фіскальний курс України переглянули для "кращого відображення політичних намірів влади щодо мобілізації доходів та визначення пріоритетів витрат".

Які очікування щодо економічного розвитку

Фахівці МВФ відзначили також жорстку монетарну політику, яку проводить Нацбанк. За їхніми словами, це допомагає Україні реагувати на високу інфляцію.

Інфляційні очікування, за прогнозами Фонду, залишаються без змін.

Валютні резерви достатні, оскільки країна постійно отримує зовнішню підтримку.

Втім через війну економічний розвиток України вкрай "надзвичайно невизначений".

Варто знати! У понеділок, 30 червня, МВФ завершив розгляд подальшого фінансування України і затвердив наступний транш у розмірі 500 мільйонів доларів.