Валютний шторм скасовується чи ні: що прогнозують стосовно долара

Наприкінці березня очікується, що курс долара все ще коливатиметься то в бік збільшення, то в бік зменшення. Утім, суттєвої загрози щодо цього немає. Крім того, покращити ситуацію може отримання макрофінансової допомоги від партнерів.

Чи буде ринок валют штормити

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, тенденція стабільної мінливості на наступний тиждень має залишитися на валютному ринку. Банкір додає, що коливання курсів буде, але не надто суттєве щодо валютних показників.

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Отже, між попитом та пропозицією може відбутися певна рівновага, каже Лєсовий. Усе через активність регулятора на міжбанку. Ідеться про механізм валютних інтервенцій, який покликаний максимумально задовольнити попит.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Крім того, можна очікувати, що добрі новини про отримання макрофінансової допомоги трохи зіб’ють градус напруги й на готівковому ринку, що може виявитися в поступовому скороченні різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку.

Лєсовий підсумовує, що наприкінці березня тижнева допустима максимальна корекція-відхилення курсів від початкового становить близько 5%.

На який курс долара чекати

Банкір прогнозує, що на наступний тиждень курс долара та євро можуть бути в таких діапазонах:

На міжбанку — 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро,

— 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро, На готівковому ринку — 38,5 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.

Крім того, щоденні курсові зміни на міжбанку не перевищать 0,2 гривні, а на готівковому – до 0,3 гривні в комбанках і до 0,5 гривні в обмінних пунктах.

За словами Тараса Лєсового, ринок валют перебуває в стані прогнозованості. Тому у квітні варто очікувати вищого рівня оптимізму.