Інфляція, ВВП і торгівельна політика: що буде зі світовою економікою у 2025 році

За прогнозами Goldman Sachs Research, глобальний ВВП у 2025 році зросте на 2,7%, перевершуючи очікування. При цьому економіка США покаже приріст у 2,5%, випереджаючи Єврозону, яка зросте лише на 0,8%.

Що буде з економікою США

Експерти Goldman Sachs Research відзначають стабілізацію ринків праці та зниження інфляції до цільових рівнів, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Banker.ua.

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Очікується, що центральні банки продовжать знижувати процентні ставки.

Адміністрація Трампа, ймовірно, запровадить нові мита, скоротить імміграцію та пом’якшить регулювання, що підтримуватиме економіку США, але водночас створюватиме ризики для глобального зростання через високі тарифи.

Інфляція в США

Базова інфляція витрат на особисте споживання (PCE) у США, за прогнозами Goldman Sachs, знизиться до 2,4% до кінця 2025 року. Це вищий показник, ніж попередньо очікувалося (2,0%), але все ще вважається безпечним рівнем. У разі запровадження США загального мита в розмірі 10%, інфляція може зрости до 3%.

Різке зниження інфляції за останні два роки підтримує реальні доходи, оскільки ціни знижувалися швидше, ніж зарплати. Це також дозволяє центральним банкам нормалізувати грошово-кредитну політику, полегшуючи фінансові умови.

Цікаво! Goldman Sachs прогнозує, що Федеральна резервна система США знизить облікову ставку до 3,25–3,5% протягом 2025 року, а ЄЦБ – до 1,75%. У той час, як розвинуті ринки послаблюватимуть політику, Банк Японії, навпаки, може підвищити ставку до 0,75%.

Як торгівельна політика Трампа вплине на економіку США

Goldman Sachs прогнозує, що нова торгівельна політика матиме незначний вплив на ВВП США, який компенсують інші фактори. Тарифи можуть підвищити ціни та знизити реальні доходи, але їхній вплив на бізнес-інвестиції залежатиме від ескалації напруженості.

Очікується, що у 2025 році вплив на ВВП складе 0,2 відсоткового пункту, а у 2026 році – до 1 відсоткового пункту. у разі масштабніших тарифів.

Цікаво! Водночас США демонструють високий рівень продуктивності праці (1,7% річного зростання з 2019 року), значно випереджаючи Єврозону. Це й надалі підтримуватиме перевагу США у глобальній економіці.

Прогнози щодо ВВП / Фото: Banker.ua

Вплив торгівельної політики США на інші країни

Торгівельна політика США може значно вплинути на економіки, орієнтовані на експорт, тоді як деякі ринки, що розвиваються, можуть виграти, посиливши свою частку експорту через відхід торгівлі від Китаю.

Загалом, глобальне економічне зростання залишатиметься стабільним, але можливі зміни у політиці США можуть знизити світовий ВВП на 0,4%.

Цікаво! Якщо ж буде запроваджене 10% мито, негативний вплив може зрости у 2–3 рази. Політична підтримка економік здатна частково компенсувати ці наслідки, але масштаб впливу залежатиме від рівня нових обмежень.