Что будет с экономикой США

Эксперты Goldman Sachs Research отмечают стабилизацию рынков труда и снижение инфляции до целевых уровней, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Banker.ua.

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Ожидается, что центральные банки продолжат снижать процентные ставки.

Администрация Трампа, вероятно, введет новые пошлины, сократит иммиграцию и смягчит регулирование, что будет поддерживать экономику США, но одновременно создавать риски для глобального роста из-за высоких тарифов.

Инфляция в США

Базовая инфляция расходов на личное потребление (PCE) в США, по прогнозам Goldman Sachs, снизится до 2,4% до конца 2025 года. Это более высокий показатель, чем предварительно ожидалось (2,0%), но все еще считается безопасным уровнем. В случае введения США общей пошлины в размере 10%, инфляция может вырасти до 3%.

Резкое снижение инфляции за последние два года поддерживает реальные доходы, поскольку цены снижались быстрее, чем зарплаты. Это также позволяет центральным банкам нормализовать денежно-кредитную политику, облегчая финансовые условия.

Интересно! Goldman Sachs прогнозирует, что Федеральная резервная система США снизит учетную ставку до 3,25–3,5% в течение 2025 года, а ЕЦБ – до 1,75%. В то время, как развитые рынки будут ослаблять политику, Банк Японии, наоборот, может повысить ставку до 0,75%.

Как торговая политика Трампа повлияет на экономику США

Goldman Sachs прогнозирует, что новая торговая политика окажет незначительное влияние на ВВП США, который компенсируют другие факторы. Тарифы могут повысить цены и снизить реальные доходы, но их влияние на бизнес-инвестиции будет зависеть от эскалации напряженности.

Ожидается, что в 2025 году влияние на ВВП составит 0,2 процентного пункта, а в 2026 году – до 1 процентного пункта. в случае масштабных тарифов.

Интересно! В то же время США демонстрируют высокий уровень производительности труда (1,7% годового роста с 2019 года), значительно опережая Еврозону. Это и в дальнейшем будет поддерживать преимущество США в глобальной экономике.

Прогнозы по ВВП / Фото: Banker.ua

Влияние торговой политики США на другие страны

Торговая политика США может значительно повлиять на экономики, ориентированные на экспорт, тогда как некоторые рынки, развивающихся, могут выиграть, усилив свою долю экспорта из-за ухода торговли от Китая.

В общем, глобальный экономический рост будет оставаться стабильным, но возможные изменения в политике США могут снизить мировой ВВП на 0,4%.

Интересно! Если же будет введено 10% пошлина, негативное влияние может вырасти в 2–3 раза. Политическая поддержка экономик способна частично компенсировать эти последствия, но масштаб влияния будет зависеть от уровня новых ограничений.