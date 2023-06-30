Продукти дешевшатимуть, курс буде стабільним, а пальне дорожчатиме: чого чекати у липні

Липень, за прогнозами експертів, буде тішити як стабільністю, так і ростом цін на деякі товари та послуги. Відтак долар знаходитиметься в тих межах, що й у червні, ціни на яйця та овочі поступово падатимуть, а на м'ясо та хлібобулочні товари ростимуть. Втім найсуттєвіше може здивувати стрибок ціни на пальне.

Що буде з курсом у липні

Як розповів 24 Каналу економічний експерт Борис Кушнірук, зараз ситуація на валютному ринку така – пропозиції валюти більше, ніж попиту на неї. Відповідно, це говорить про стабільність курсу, що впливає на населення.

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Таким чином, в людей формується думка про те, що заощадження можна залишати у гривнях й не потрібно їх переводити у долари.

Борис Кушнірук Економічний експерт Це все призвело до того, що потреба у валюті скоротилася. Відповідно до цього ми побачили усі ці історії з тим, що купюри не приймали. Це показник того, що банки та інші установи мають можливість "крутити носом".

Крім того, Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, додає, що у липні все буде відносно стабільно на ринку. Він навіть спрогнозував, що поступово реалізовуватиметься тренд на зміцнення гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми припускаємо, що готівковий курс перебуватиме у новому валютному коридорі – 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41,5 гривні за євро – нижні кордони якого будуть максимально наближені до офіційного курсу валют.

Співрозмовник зауважив, що на курс можуть повпливати певні економічні чинники, серед них:

Позиція НБУ щодо подальшого "зрівняння" всіх наявних курсів. А головним "маркером" може стати перегляд облікової ставки НБУ у бік її скорочення.

всіх наявних курсів. А головним "маркером" може стати перегляд облікової ставки НБУ у бік її скорочення. Збільшення привабливості депозитних вкладів у гривні та іноземній валюті.

у гривні та іноземній валюті. Обсяги й системність макрофінансової допомоги від західних партнерів. Адже щомісяця Україна отримує до 4 мільярдів доларів допомоги.

від західних партнерів. Адже щомісяця Україна отримує до 4 мільярдів доларів допомоги. Збереження балансу між попитом і пропозицією на готівковому ринку;

на готівковому ринку; Розвиток внутрішньоекономічної діяльності й "експортні" надходження валюти.

й "експортні" надходження валюти. Події на фронті, де будь-які оптимістичні новини додаватимуть впевненості й снаги громадянам, натомість "чавитимуться" будь-які панічні прояви на ринку.

Чи будуть овочі та м'ясо по кішені влітку

Яйця

Вартість яєць поступово знижуватиметься до середини літа. Про це стало відомо у розмові 24 Каналу зі старшою науковою співробітницею відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світланою Пашко.

Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відідлу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної екноміки За багаторічними спостереженнями вчених Інституту аграрної економіки поступове зниження ціни на яйця – внаслідок збільшення їх пропозиції, що пов'язано з приходом на ринок яєчної продукції господарств населення, – триватиме до середини літа.

Отже, за даними "Минфину", станом на 28 червня 2023 року середня ціна на яйця в супермаркетах складає:

"Квочка" – 56,56 гривні за десяток,

"Ясенсвіт" – 56,83 гривны за десяток,

Пашко зазначила, що це на 0,36 гривні та 0,65 гривні менше середньої ціни на яйця цих марок, яка була у травні цього року.

За прогнозами вчених Інституту аграрної економіки, у липні ціна за одне яйце фірмової марки становитиме 5,7 – 5,8 гривні, але з кінця липня – початку серпня ціна традиційно почне зростати,

– додає вона.

Овочі

Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало розповіла, що у липні на нас може очікувати здешевлення овочів.

Молода картопля може коштувати 20 – 25 гривні за кілограм, цибуля та морква – 45 – 47 гривень, огірки – 55 – 60 гривень, томати червоні – 55 – 60 гривень, а рожеві – 80 – 85 гривень.

Інна Сало пояснила це тим, що зараз у господарствах формується значна частина товарної пропозиції.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Господарства вже тривалий час виробляють в Україні до 8,5 мільйонів тонн овочів та до 20 мільйонів тонн картоплі. Частина використовується для продажу.

А що стосується кавунів, то науковиця додала, що внаслідок підриву на Каховській ГЕС цьогорічні кавуни будуть здебільшого імпортні. Ціна на них становитиме десь 35 – 40 гривень за кілограм.

М'ясо

Як розповідає провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець, станом на 1 червня 2023 року споживчі ціни на свинину зросли найбільше на 3,5 % порівняно з 1 травня 2023 року, а проти початку року – на 11,6 %.

Споживчі ціни на яловичину у цей період збільшилися на 1,7 %,

На м’ясо птиці – філе куряче – на 1,4 %,

При цьому споживчі ціни на курячі тушки залишилися на рівні початку травня 2023 року.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Здорожчання основних видів м’яса зумовлено складними умовами функціонування підприємств, які вирощують худобу та птицю.

Втім у липні основні види м’яса, а це яловичина, свинина, м’ясо птиці, можуть зазнати незначного здорожчання – у діапазоні 1,5 – 3,0 %.

Крупи та хлібобулочні вироби

За словами головної наукової співробітниці відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлани Черемісіної, цінова ситуація щодо цих видів товару залишиться відносно стабільною.

Світлана Черемісіна Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Попри це, продукція хлібопекарської галузі продовжить дорожчати. Причина полягає у здорожчання електроенергії та з 1 липня всіх видів автомобільного пального.

Як прогнозують в Інституті аграрної економіки, у липні середні ціни на хліб можуть зрости на 2 – 5 %.

На скільки здорожчає пальне у липні

У коментарі 24 Каналу експерт в області енергетики Геннадій Рябцев розповів, що з поверненням ПДВ 20% у липні ціна на пальне може зрости на 2 – 3 гривні.

Геннадій Рябцев Головний консультант у Національний інститут стратегічних досліджень Тобто, якщо казати про повернення лише ПДВ 20%, то через зростання частки акцизу в ціні, вартість бензину і дизельного пального на АЗС може зрости на 2–3 гривні, а автогазу десь на 1 гривню. Якщо казати про повернення акцизного податку на довоєнний рівень, то це зростання може бути більш суттєвим, йдеться про щонайменше 10 гривень для бензину та дизпалива і приблизно 2–3 гривні для автогазу.

Крім цього, експерт виділив декілька проблем, які зараз присутні на ринку, а саме:

відсутність ринку нафтопродуктів як такого;

самоусунення держави від регулювання ринку;

значне збільшення прибутків трейдерів.

Рябцев додає, що у разі збільшення цін на пальне може збільшитися й кількість махінацій щодо податків.

Звісно, збільшиться кількість податкових махінацій, адже рівень цін буде вищий, контролю немає, тож можна більше покласти собі в кишеню. Якщо зважати, що те паливо, яке має передаватися ЗСУ, податками не обкладається і не маркується, тоді так, буде зростання зловживань,

– каже співрозмовник.

Водночас попит, за словами Рябцева не зменшиться, оскільки він і так низький. Але кількість поїздок суттєво скоротиться.

Яка ситуація на ринку нерухомості

що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада скасувала акциз на пальне та знизила розмір ПДВ з 20% до 7%. У липні цей рівень хочуть повернути.

Зараз на вторинному ринку спостерігається підвищення цін. Це може тривати й надалі. Про це каже 24 Каналу фахівець з нерухомості Юрій Піта.

Юрій Піта Президент Асоціації фахівців з нерухомості України В цілому я б сказав, що динаміка йде до підвищення попиту і цін. Те що ми зараз бачимо, покупець, в Києві зокрема, він активний. Тобто пошук нерухомості відбувається, тож це зумовить певне зростання цін. Це ми зараз про вторинний ринок говоримо, тому що він зараз активніший і на ньому більше покупця. Тому в середньому на осінь певне підвищення цін очікується у межах 10%.

Найбільше це може торкнутися західних регіонів через відсутність бойових дій. Це Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль. Також в Києві та, можливо, у Вінниці, Житомирі й Рівному.

Тенденції будуть все ж таки по збільшенню попиту і десь ми побачимо якраз у липень-серпень, що ціни почнуть поступово зростати. Десь восени буде пік зростання, а липень-серпень показуватимуть таку активність,

– додав Юрій Піта.

Водночас найменшу зацікавленість виявлятимуть у таких містах, як Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро, Суми, Чернігів.

Зверніть увагу, що на первинному ринку буде відновлення більш поступове, ніж на вторинному, проте підвищення вартості все ж очікується.

Не варто забувати, що в Україні стартувала державна програма кредитування житла для військових, медиків та педагогів "єОселя".

У коментарі 24 Каналу президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе розповів, що акредитовані під "єОселю" об’єкти первинного ринку знаходяться в стані активного будівництва. Йдеться про те, що готовність від 40% до 80% з обов’язковим дотриманням запланованих термінів завершення будівельних робіт.

Лев Парцхаладзе Президент Конфедерації будівельників України Державна іпотека в об’єктах на етапі зведення свідчить про важливість побудови нового первинного ринку за світовими принципами, а також про високий рівень відповідальності девелоперів перед своїми клієнтами, що дуже важливо в умовах війни. Ця знакова подія –результат кропіткої роботи та взаємодії органів влади, професійних спільнот і комерційних банків.

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