Всього 5%: НБУ покращив прогноз дефіциту електроенергії до кінця 2023 року

У НБУ очікують, що у четвертому кварталі 2023 року дефіцит електроенергії складе не більше 5%. Аналогійний показник у І кварталі після ударів Росії по енергетиці, за оцінкою регулятора, був 15%.

Прогноз НБУ щодо дефіциту електроенергії

За словами заступника голови НБУ Олексія Шабана, регулятор очікує менших економічних наслідків від ймовірного дефіциту електроенергії в кінці цього року та початку наступного. До того ж 1,5 – 2% дефіциту буде перекриватися імпортом електроенергії.

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Наприклад на початку 2023 року НБУ передбачав більш суттєвий вплив на економіку через перебої електропостачання на увесь рік. За прогнозами по базовому сценарію він становив 15 – 18% у IV кварталі 2023 року та І кварталі 2024 року, за негативним сценарієм – 30 – 33%.

Олексій Шабан Заступник голови НБУ Ми побачили, що на платіжний баланс і на інфляцію проблеми з електроенергетикою вплинули не так, як очікувалося. Можна навіть сказати, що на інфляцію зовсім не вплинули, оскільки зниження цін на пальне та сировину змогли "притиснути" інфляцію.

Уже у квітні Нацбанк переглянув свою оцінку.

Натомість руйнування Каховської ГЕС не сильно повпливало на ситуацію з енергосистемою, хоча і знизило обсяги гідрогенерації по всьому каскаду Дніпра. У липні ситуацію збалансували опади, а серпневий дефіцит покрив імпорт електроенергії.

Кому заборонять відключати електроенергію взимку

Кабмін затвердив списки категорій населення, яким не відключатимуть світло зимою. До них належать українці вразливої категорії:

сім'ї, у яких перебуває понад троє прийомних дітей;

ті, хто утримує дитячий будинок сімейного типу;

жителі квартир, серед яких є особа, яка залежна від електричних медичних приладів, що потребують постійного електроживлення;

багатодітні родини;

особи, що мають інвалідність І або ІІ групи;

люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю або за особами, що отримали каліцтво у дитинстві.

Ці громадяни вважаються вразливими, якщо не мають субсидії.

Також такі особи будуть отримувати безкоштовний, швидкий та якісний ремонт комунікацій.