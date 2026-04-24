Додадуть препарати з найбільшим попитом: уряд розширить "Доступні ліки"

Уряд готується розширити програму "Доступні ліки" з 1 липня 2026 року. До того часу Міністерство охорони здоров’я має провести консультації з підприємцями, щоб втілити рішення в життя.

Які препарати доповнять програму?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі в соцмережах.

Прем'єрка провела нараду з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком. Очільник МОЗ доповів, що більшість смертей в Україні наразі спричиняють серцево-судинні захворювання – близько 60%.

Ба більше, щороку кількість серцевих захворювань в Україні росте:

понад 800 тисяч людей ставлять діагноз ішемічної хвороби серця;

майже 50 тисяч отримують інфаркт.

Однак чималу частину цих випадків можна попередити, якщо регулярно лікуватися та контролювати стан здоров'я.

Тому програму "Доступні ліки" розширять препаратами для лікування серцево-судинних захворювань. Наразі вони мають найбільший попит.

У другому півріччі до програми увійдуть препарати за всіма доступними в Україні діючими речовинами, необхідними для амбулаторного лікування таких захворювань відповідно до медичних протоколів,

– пояснила Свириденко.

Отримати ці препарати українці зможуть безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом.

Важливо! За інформацією прем'єрки, програмою "Доступні ліки" вже скористалися 6,18 мільйона українців. Отримати препарати можна у 17 348 аптеках. У програмі наразі нараховується 748 позицій.

Як розширили нацперелік лікарських засобів?

Нагадаємо, торік у жовтні уряд розширив Національний перелік основних лікарських засобів на 27 нових препаратів. Усі ці засоби входять до базового переліку, який рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я.

Їх мають включити до програми "Доступні ліки" у 2026 році, повідомила тоді Юлія Свириденко.

Оновлений перелік охоплює препарати для лікування серцево-судинних захворювань, дисліпідемії, хвороб ендокринної системи, розладів психічного здоров'я та протигрибкові засоби,

– зазначається в повідомленні.

Зауважте! У вересні 2025 цього року МОЗ оновило реєстр лікарських засобів, які входять до програми "Доступні ліки". Тоді перелік доповнили 85 новими препаратами.

