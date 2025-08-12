Єврокомісія виділила 20 мільйонів євро на фінансування українських підприємців. Кошти отримають найперспективніші українські стартапи, які роблять ставку на інноваційні технології.

Хто може отримати гранти від ЄС?

Програма фінансування передбачає надання грантів від Європейської інноваційної ради (EIC). Українські deep tech-стартапи можуть отримати від 300 000 до 500 000 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Окрім коштів, відібрані компанії зможуть розраховувати:

на безкоштовний доступ до послуг EIC Business Acceleration Services, які включатимуть навчання та івенти, що адаптовані до потреб стартапів

на участь у програмі Fast Track to the EIC Accelerator, яка відкриває подальший доступ до ще більших грантів та інвестицій EIC.

Участь у конкурсі на здобуття гранту від ЄС можуть взяти deep-tech стартапи, які спеціалізуються на таких галузях:

кібербезпека;

робототехніка та автономні системи;

ШІ і машинне навчання;

супутникові та космічні технології;

біо- та відновлювальні технології;

морські технології.

Важливо! Українські стартапи повинні представити інноваційні рішення, які здатні створити нові ринки чи розширити ті, які вже існують, а також бути амбіційними, тобто прагнути до розширення.

Як отримати грант від ЄС?

Щоб отримати грант від Європейської інноваційної ради, компанії мають відповідати низці вимог:

класифікуватися як малі чи середні підприємства, стартапи у тому числі;

мати реєстрацію в Україні, хоча б початкову, якщо після початку війни компанія переїхала до країни Євросоюзу;

TRL від 4 до 6-7;

наявність українського громадянства принаймні в одного засновника стартапу або співзасновника, топ-менеджера, головного виконавчого, технічного, чи наукового директора.

Особливо до участі грантовій компанії Єврокомісія заохочує стартапи з жінками на чолі.

Варто знати! Заявки на участь у програмі фінансування від ЄС прийматимуться до 26 листопада.