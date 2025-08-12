Еврокомиссия выделила 20 миллионов евро на финансирование украинских предпринимателей. Средства получат самые перспективные украинские стартапы, которые делают ставку на инновационные технологии.

Кто может получить гранты от ЕС?

Программа финансирования предусматривает предоставление грантов от Европейского инновационного совета (EIC). Украинские deep tech-стартапы могут получить от 300 000 до 500 000 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Кроме средств, отобранные компании смогут рассчитывать:

на бесплатный доступ к услугам EIC Business Acceleration Services, которые будут включать обучение и ивенты, адаптированные к потребностям стартапов

на участие в программе Fast Track to the EIC Accelerator, которая открывает дальнейший доступ к еще большим грантам и инвестициям EIC.

Участие в конкурсе на получение гранта от ЕС могут принять deep-tech стартапы, которые специализируются на таких отраслях:

кибербезопасность;

робототехника и автономные системы;

ИИ и машинное обучение;

спутниковые и космические технологии;

био- и восстановительные технологии;

морские технологии.

Важно! Украинские стартапы должны представить инновационные решения, которые способны создать новые рынки или расширить те, которые уже существуют, а также быть амбициозными, то есть стремиться к расширению.

Как получить грант от ЕС?

Чтобы получить грант от Европейского инновационного совета, компании должны соответствовать ряду требований:

классифицироваться как малые или средние предприятия, стартапы в том числе;

иметь регистрацию в Украине, хотя бы начальную, если после начала войны компания переехала в страну Евросоюза;

TRL от 4 до 6-7;

наличие украинского гражданства по крайней мере у одного основателя стартапа или соучредителя, топ-менеджера, главного исполнительного, технического, или научного директора.

Особенно к участию в грантовой компании Еврокомиссия поощряет стартапы с женщинами во главе.

Стоит знать! Заявки на участие в программе финансирования от ЕС будут приниматься до 26 ноября.