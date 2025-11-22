Умови програми "Національний кешбек" змінилися: на що тепер можна витратити кошти
- З 22 листопада оновлено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші з програми "Національний кешбек".
- Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року, і програма вже має понад 7,5 мільйонів учасників.
З 22 листопада в Україні змінили перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Ці зміни зумовлені потребою синхронізувати її роботу з державною програмою "Зимова підтримка".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Як змінилися умови програми "Національний кешбек"?
Міністерство перерахувало категорії товарів і послуг, на які можна витратити кошти, накопичені на картці "Національного кешбеку".
Тепер гроші можна використати на такі категорії товарів і послуг:
- комунальні послуги;
- поштові послуги;
- харчові продукти в магазинах та супермаркетах;
- лікарські засоби та медичні вироби;
- книги та іншу друковану продукцію;
- благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
Зазначається, що частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз. Таке оновлення пов'язане з особливостями роботи "Зимової підтримки", зокрема, виплати 1000 гривень для всіх громадян, яка також надійде на картку "Національного кешбеку".
Тому категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати. Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.
Зауважимо, що в програмі "Національний кешбек" уже беруть участь понад 7,5 мільйонів українців, які отримали понад 4 мільярди гривень виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях.
Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті "Зроблено в Україні".
"Національний кешбек": коротко про головне
Раніше в Україні запровадили "Національний кешбек". Ця ініціатива дозволяє громадянам повернути частину витрачених грошей за покупки товарів українського виробництва.
Щоб приєднатися до програми необхідно спершу відкрити спеціальний банківський рахунок – це можна зробити через мобільний додаток, вебсайт або в банківському відділенні. Далі у додатку "Дія" вибрати послугу "Національний кешбек", після чого активувати картку, на яку буде нараховуватися компенсація.