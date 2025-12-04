Коло союзників росте: країни поза НАТО вперше дадуть гроші на зброю США для України

Програма PURL із закупівлі американського озброєння для потреб української армії розширюється. До неї вперше долучилися дві країни, які не входять до складу НАТО.

Хто долучився до програми PURL?

Австралія та Нова Зеландія виділять кошти на придбання озброєння. Про це розповів генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає 24 Канал з посиланням на Euronews.

Він додав, що, хоча Австралія та Нова Зеландія не входять до складу Альянсу, проте є близькми партнерами НАТО через Індо-Тихоокеанський регіон.

І той факт, що вони також зараз взяли на себе зобов'язання – це дійсно чудова новина. І це дає нам стабільний потік зброї в Україну з необхідних запасів США,

– зауважив Рютте.

Посол України в Австралії Василь Мірошніченко пізніше уточнив, що австралійський уряд виділить Києву військову допомогу на суму 95 мільйонів австралійських доларів (63 мільйони доларів США).

Ці кошти спрямують:

50 мільйонів австралійських доларів – на ініціативу PURL;

2 мільйони австралійських доларів – на Коаліцію дронів;

43 мільйони австралійських доларів – на військове обладнання, зокрема тактичні радіолокаційні системи ППО, боєприпаси та інженерні засоби.

Окрім того, Нова Зеландія надасть 15 мільйонів новозеландських доларів (близько 8,7 мільйона доларів США) на фінансування закупівель зброї у межах PURL. Цю інформацію підтвердили міністр оборони країни Джудіт Коллінз та глава МЗС Вінстон Пітерс.

Як росте ініціатива PURL?

Генсек НАТО наголосив, що перелік учасників програми PURL продовжує розширюватися.

Механізм, за яким НАТО координує закупівлі необхідної Україні військової техніки зі складів США, запустили у липні. І наразі, за словами Рютте, понад 20 союзників уже долучилися до фінансування. Через 5 місяців після запуску "лише кілька країн" ще не зробили внесків у PURL.

Розподіл фінансового тягаря зараз набагато кращий, ніж був, скажімо, чотири чи шість тижнів тому,

– зазначив Рютте.

Лише цього тижня п’ять країн оголосили, що зроблять нові внески до програми. Серед них:

Канада – 171 мільйон євро);

Нідерланди – 214 мільйонів євро;

а також Норвегія, Польща та Німеччина.

Рютте повідомив, що очікує зростання внесків у межах програми PURL до 1 мільярда доларів на місяць до кінця 2026 року.

Варто знати! За оцінками видання, Україні знадобиться щонайменше 83 мільярди євро, щоб забезпечити свої військові потреби у найближчі два роки.

